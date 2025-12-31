삼성·SK 中공장 ‘급한 불’ 껐다… 美, 장비 규제 완화

VEU 취소 대신 연간 승인제로

“최악은 피해… 추이 더 살펴봐야”

연합뉴스

삼성전자와 SK하이닉스가 중국 반도체 공장에 장비를 반입할 때마다 미국 정부의 허가를 받아야 하는 규제를 피하게 됐다.



30일 업계에 따르면 미 상무부 산업안보국(BIS)은 한국 반도체 기업의 중국 공장에 대해 매년 장비 수출 물량을 승인하는 방식으로 반출을 허용하기로 했다. 그간 삼성전자의 중국 시안 낸드 공장과 SK하이닉스의 중국 우시 D램 공장, 다롄 낸드 공장은 미 정부로부터 ‘검증된 최종 사용자(VEU)’ 지위를 인정받아 별다른 규제 없이 미국산 장비를 반입해왔다.



그러다 지난 8월 말 미 정부가 VEU 명단에서 이들 중국 공장을 제외한다고 발표했다. 해당 조치는 이달 31일부터 시행될 예정이었다. 국내 현지 기업들이 장비를 반입할 때마다 미 정부의 개별 허가를 받아야 하는 상황이 코앞으로 온 것이다. 행정 절차에 걸리는 시간이 길어지면 중국 공장 운영에 차질을 빚을 수 있다.



미 정부는 결국 VEU 취소 방침을 완화해 매년 별도의 승인을 받도록 하는 제도를 도입하기로 했다. 새로 도입된 제도에 따라 삼성전자·SK하이닉스 모두 내년 장비 반입 계획에 대해 미 정부의 승인을 받은 것으로 알려졌다. 기업들은 매년 필요한 반도체 장비와 부품 등의 종류와 수량을 사전에 신청하면 미 정부가 심사를 통해 수출 승인 여부를 결정한다.



반도체 업계 관계자는 “불확실성을 걷어낸 만큼 최악은 피했다는 분위기”라며 “1년마다 허가를 받아야 하는 만큼 추후 규제가 어떻게 바뀔지 살펴봐야 할 것으로 보인다”고 말했다.



심희정 기자 simcity@kmib.co.kr



