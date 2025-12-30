쿠팡 ‘자체 조사’ 못 믿는 국회… 경찰, 증거 조작 의혹 수사한다
쿠팡 “정부 지시 따른 것” 재차 강조
쿠팡이 대규모 개인정보 유출 사건 관련 자체 조사 결과를 내놓은 것에 대해 경찰이 유출 규모를 축소하고 증거를 조작했다는 의혹 전반을 수사하겠다는 입장을 재확인했다.
유재성 경찰청장 직무대행은 30일 국회에서 열린 ‘쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회’에서 쿠팡 측의 자체 조사 결과를 신뢰할 수 없다는 국회의 지적에 “경찰은 사전에 쿠팡과 접촉한 사실이 없다”며 이같이 밝혔다. 유 대행은 “증거의 왜곡이 있었는지 등을 포함해 모든 부분을 철저하게 수사하도록 하겠다”고 말했다.
앞서 쿠팡은 지난 25일 고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정해 자백을 받아냈으며 유출에 사용된 모든 기기를 회수해 유출된 고객 정보와 관련한 주요 사실도 파악했다고 발표했다. 그러나 경찰이 쿠팡과 해당 조사에 대해 협의한 적이 없다고 반박하면서 셀프 조사, 사실 축소 논란이 일었다.
쿠팡은 정부(국가정보원)의 지시에 따른 공조 조사를 진행했다는 입장이다. 이날 청문회에서도 해롤드 로저스 쿠팡 임시 대표는 “유출자 직접 접촉, 노트북 포렌식, 유출 규모 공개 과정 전반이 정부의 요청과 지시에 따른 것이었다”고 반박했다.
