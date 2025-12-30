이 대통령 “나라의 내일에 네편 내편 없다”
청와대 첫 국무회의서 ‘통합’ 강조
이혜훈 지명 논란 정면돌파 나서
이재명 대통령이 “국민과 나라의 내일을 위한 길에 네 편 내 편이 따로 있을 수 있겠느냐”며 “이념을 초월해 힘을 모으고 진영을 넘어 지혜를 담아내겠다”고 말했다. 국민의힘 출신 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 둘러싼 논란에 대해 통합 인사 기조를 재확인하며 정면돌파에 나선 것으로 풀이된다.
이 대통령은 30일 청와대 춘추관에서 열린 국무회의에서 “대통령의 가장 큰 책임은 국민을 통합하는 것”이라며 “대통령이 될 때까지는 특정한 세력을 대표하지만 대통령이 되는 순간엔 모두를 대표해야 한다”고 말했다. 그러면서 “함께한 세력만 모든 것을 누리고 나머지를 배제하면 그것은 정치가 아니라 전쟁”이라고도 강조했다.
통합의 방향은 무지개에 비유했다. 이 대통령은 “대한민국 공동체는 온갖 색깔의 무지개 같은 집단”이라며 더불어민주당을 뜻하는 파란색과 야당인 국민의힘을 뜻하는 빨간색을 언급했다. 이 대통령은 “파란색을 좋아하는 사람이 권한을 가졌다고 해서 그 사회를 다 파랗게 만들면 빨간색(을 좋아하는 사람)은 우리나라 공동체 자격을 상실하는 것이냐”고 물으며 “나 아니면 전부 적이라고 생각하다가 내란 사태까지 벌어진 것”이라고 말했다. 이어 “이렇게 극단적으로 대립하는 사회에서는 정략적 수단이 아닌 (진짜) 통합을 위해 더 노력해야 한다”며 서로 다른 의견을 통해 시너지를 내야 한다는 뜻을 반복 강조했다.
이 대통령은 이런 인사가 국정 철학과 어긋나는 것도 아니라고 밝혔다. 그는 “각자의 특색은 유지하되 국민 다수가 선택한 기대와 가치, 원칙은 지켜나가겠다”며 “잡탕 만들자는 게 아니고 파란색 중심의 조화로운 오색 빛깔 무지개를 만들자는 것”이라고 덧붙였다.
여권 내부에서 제기되는 통합 인사에 따른 불이익 비판도 직접 거론했다. 이 대통령은 “보수 인사에게 자리를 다 주면 집권할 때 도움 준 사람들은 뭐가 되느냐는 식의 억지도 있는데, 뭘 다 주긴 뭘 다 주느냐”고 반문했다. 그러면서 전 정권에서 유임된 송미령 농림축산식품부 장관과 오유경 식품의약품안전처장을 호명하며 웃음을 보이기도 했다. 이 대통령은 “각료 지명과 인사에는 고려할 요소가 많다는 점을 이해해 달라”며 “최종 판단은 국민의 뜻에 따라 이뤄질 것”이라고 했다.
청와대는 이 후보자가 이날 출근길에서 과거 내란 사태에 대해 사과한 것을 두고 “평가는 국민의 몫”이라며 “국민이 납득할 수 있도록 후보자가 직접 설명해야 한다”고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
