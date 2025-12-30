연일 의혹 터지자 김병기 결국 사퇴
與 원내대표 200일 만에 불명예 퇴진
金 “시시비비 가린 후 더 큰 책임 감당”
강선우 1억 공천헌금 묵인 파문 확산
각종 사생활 비위 의혹에 휩싸인 김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 원내대표직을 사퇴했다. 이재명정부 집권여당 첫 원내 사령탑에 오른 지 200일 만에 불명예 퇴진했다.
김 원내대표는 국회 원내대책회의에서 “오늘 민주당 원내대표직에서 물러난다”며 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다. 진심으로 죄송하다”고 밝혔다.
그는 “하나의 의혹이 확대 증폭돼 사실처럼 소비되고 진실에 관한 관심보다 흥미와 공방의 소재로만 활용되는 현실을 인정하기 어려웠다”며 “시시비비를 분명히 가리고 진실을 끝까지 밝히는 길로 갈 것인지에 대한 고민은 제 거취와도 연결돼 있었다”고 말했다. 이어 “이 과정이 이재명정부의 성공을 뒷받침할 민주당 원내대표로서 책무를 흐리게 해선 안 된다는 결론에 이르렀다”며 “연일 계속되는 의혹 제기의 한복판에 서 있는 한 제가 민주당과 이재명정부의 걸림돌이 될 수밖에 없을 것”이라고 사퇴 결심 배경을 설명했다. 그러면서 “(사퇴) 결정은 제 책임을 회피하고 덜어내는 것이 아니라 시시비비를 가린 후 더 큰 책임을 감당하겠다는 제 의지”라고 덧붙였다.
최근 김 원내대표의 전직 보좌진은 김 원내대표와 가족의 특혜 의혹을 연일 공개하며 폭로전을 이어갔다. 국정감사 직전 쿠팡 대표와 70만원짜리 호텔 오찬, 대한항공의 160만원 호텔 숙박권 수수, 아내의 서울 동작구의회 업무추진비 사적 유용, 장남의 국정원 업무 대리 수행, 가족의 지역구 병원 진료 특혜 요구, 강선우 민주당 의원의 1억원 공천헌금 묵인 등 다수 의혹이 쏟아졌고 현재 경찰에 고소·고발을 당한 상태다. 특히 공천헌금 사건의 경우 정청래 민주당 대표가 당 윤리감찰단에 강 의원에 대한 진상조사까지 지시해 사태가 커지는 분위기다.
민주당에서 임기 1년의 원내대표가 선거 패배 등 정치적 책임 차원이 아닌 개인 비위 의혹으로 사퇴한 것은 극히 드문 사례다. 민주당은 이날 긴급 최고위원회의를 열어 김 원내대표 후임 선출을 위한 보궐선거를 다음 달 11일 실시하기로 했다. 내년 6·3 지방선거 출마로 공석이 된 최고위원 보궐선거와 날짜를 맞춰 지도부 공백을 최소화한다는 방침이다.
최은석 국민의힘 원내수석대변인은 “사필귀정”이라며 “김 원내대표와 그 가족의 갑질 및 청탁금지법 관련 여러 의혹은 당연히 의원직 사퇴까지 해야 할 정도로 심각한 사안”이라고 말했다.
김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr
