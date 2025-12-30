강선우 이어 또 ‘보좌관 리스크’… 與 지도부 지형 재편 불가피
“사퇴 없다”던 金 밤사이 입장 바꿔
내달 11일 원대·최고위 함께 보선
친명 vs 친청 힘겨루기 양상 될 듯
더불어민주당이 잇단 보좌관 리스크에 흔들리고 있다. 강선우 의원이 현역 의원 사상 처음으로 장관 후보에서 낙마했고, 이번엔 김병기 원내대표가 각종 폭로전 끝에 직을 사퇴했다. 김 원내대표는 전날까지도 ‘사퇴는 없다’는 입장이었으나 이재명정부 국정 동력 약화를 초래할 수 있다는 판단에 밤사이 입장을 바꾼 것으로 알려졌다.
30일 국민일보 취재를 종합하면 김 원내대표는 전날 ‘국민 눈높이에 맞지 않았던 처사는 깊이 사과하되 맡은 바 임무를 다하기 위해 사퇴는 하지 않는다’는 취지의 거취 관련 발표문을 준비했던 것으로 파악됐다. 하지만 밤늦게 입장을 선회했다. 이날 본회의 직전 열린 비공개 의원총회에서는 “아내의 법인카드 유용 건은 수사에서도 밝혀졌지만 결코 사실이 아니다”며 사과와 함께 답답함을 토로한 것으로 전해졌다.
취임 200일 만에 집권여당 원내사령탑 좌초를 이끈 결정적 계기는 다름 아닌 김 원내대표를 최측근에서 보좌했던 전직 보좌진의 갑질·특혜 의혹 폭로전 때문이었다. 강 의원 낙마도 보좌관의 잇따른 갑질 폭로가 배경에 있었다. 강 의원은 자신의 보좌진에게 자택 쓰레기 분리수거나 변기 비데 수리를 지시했다는 등 갑질 의혹이 끝없이 불거지면서 사과하고 장관 후보직을 내려놨다. 한 민주당 당직자는 “공인으로서 처신을 주의하는 게 당연히 우선이지만 사실 여부를 떠나 꼬리에 꼬리를 무는 의혹만으로 여론이 급격히 나빠지면 누구라도 버티기 힘들어진다”며 “보좌관 리스크를 염려하는 목소리가 나오는데 의원이나 보좌진 모두에게 좋은 신호는 아닌 것 같다”고 말했다.
사생활 비위 의혹으로 인한 원내사령탑 부재라는 초유의 사태를 맞은 민주당은 공백을 최소화하기 위해 보궐선거를 서두르는 분위기다. 내년 1월 11일로 예정된 최고위원 보궐선거와 날짜를 맞춰 2주 안에 다시 지도부를 꾸릴 방침이다. 당 안팎에서는 보궐선거 대신 특정인을 추대하는 식으로 조기에 매듭짓자는 의견도 나왔으나 ‘권리당원 투표 20% 반영’ 규칙 때문에 원칙대로 선거를 치르기로 한 것으로 전해졌다. 박수현 수석대변인은 “원내대표 당원 투표는 다음 달 9~11일 사흘간 이뤄진다”며 “의원 투표는 11일 실시하며 원내대표와 최고위원 보궐선거 결과를 함께 발표하기로 했다”고 말했다.
새해 민주당 지도부 권력지형 재편도 불가피할 전망이다. 최고위원 보궐선거는 이미 ‘친명 대 친청’ 역학 구도로 흘러가고 있다. 원내대표직을 놓고도 정청래 대표 측과 이재명 대통령 계파 사이 힘겨루기 양상으로 흐를 가능성이 크다. 내년 5월쯤 차기 원내대표 선거를 준비하던 다선 의원 일부는 셈법이 복잡해졌다. 후보군으로 거론되는 한 의원 측 관계자는 “임기 5개월짜리 원내대표 보궐선거를 잡을지, 후일을 도모할지, 이번에 출마한 뒤 재출마해 연임에 도전할지 등 계산기를 두드리고 있다”고 분위기를 전했다.
김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr
