‘아파트 3無 혁신’… 시공부터 입주민 눈높이서 철저 관리

[이제는 지방시대]

의정부시 ‘주거 복지’ 10대 프로젝트

주요 공정마다 현장 점검 ‘하자 제로’

주민들과 소통 강화 ‘불신·불편 제로’

김동근 의정부시장이 지역 내 공동주택 공사 현장을 점검하고 있다. 경기 의정부시는 올해부터 ‘아파트 3무 혁신 10대 프로젝트’를 본격 추진한다. 시공 단계부터 입주 이후 관리, 주거복지까지 전 과정을 아우르는 체계를 구축해 시민이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어 나간다는 방침이다. 의정부시 제공

경기 의정부시는 올해부터 ‘아파트 3무(하자·불신·불편) 혁신 10대 프로젝트’를 본격 추진한다. 인구의 약 70%가 공동주택에 거주하는 현실을 반영해, 공동주택을 단순한 주거 공간이 아닌 시민 삶의 질을 좌우하는 핵심 생활 인프라로 보고 행정 전반을 입주민 중심으로 재편한다는 구상이다. 시공 단계부터 입주 이후 관리, 주거복지까지 전 과정을 아우르는 체계를 구축해 시민이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어 나간다는 방침이다.



그동안 공동주택 정책은 공급 확대와 양적 성장에 초점이 맞춰져 입주 이후 발생하는 하자 분쟁과 관리 불신, 생활 불편에 대한 대응은 사후 민원 처리에 머무르는 한계가 있었다. 신축 아파트 하자 문제, 관리비와 회계 운영을 둘러싼 갈등, 노후 공동주택의 안전과 편의시설 부족은 시민의 일상 만족도를 떨어뜨리는 주요 요인으로 지적돼 왔다. 특히 공동주택 관련 민원이 반복되면서 제도 전반에 대한 구조적 개선 필요성도 커지고 있다.



의정부시는 이러한 문제를 개별 사안이 아닌 행정 시스템의 과제로 보고, 공동주택 정책의 방향을 근본적으로 전환하기로 했다. 공동주택 행정을 사후 대응 중심에서 예방·관리·지원이 유기적으로 연결되는 구조로 전환한다는 목표를 세웠다. 하자는 사전에 차단하고, 관리는 투명하게 운영하며, 생활 현장에서는 불편을 줄이는 방식으로 정책을 재설계한 것이 ‘아파트 3무 혁신 10대 프로젝트’의 핵심이다.



하자 제로



첫 번째 축은 공동주택 시공 품질 강화다. 시는 기술사·건축사 등 민간 전문가로 구성된 공동주택 품질점검단을 운영해 골조·마감 등 주요 공정 단계마다 최소 4회 이상 현장을 점검한다. 입주예정자의 참관도 허용해 시공 과정의 투명성과 신뢰도를 높이고, 입주 이후 발생할 수 있는 하자 분쟁을 사전에 줄일 계획이다.



공사 기간이 지연된 공동주택 현장에는 전문가 자문을 통해 실효성과 안전성을 확보한 공사 재개 방안을 마련한다. 무리한 일정 단축으로 인한 부실 시공을 사전에 차단하고, 현장 안전 대책도 함께 점검한다. 이와 함께 지역 건설업체 하도급 참여 확대, 지역 생산 자재 우선 사용, 지역 주민 현장 인력 우선 채용 등을 통해 지역 건설산업 경쟁력 강화와 일자리 창출도 병행한다는 방침이다.



불신 제로



두 번째 축은 입주 후 관리 체계 확립이다. 시는 신축 아파트 입주예정자의 알 권리를 보장하고 분쟁을 예방하기 위해 시공자·감리자·시청·입주예정자가 함께 참여하는 공식 소통 창구를 운영한다. 공사 진행 상황 공유부터 질의응답, 민원 상담까지 통합적으로 이뤄져 불필요한 오해와 갈등을 줄이는 역할을 한다.



특히 김동근 시장이 직접 공동주택 단지를 방문하는 ‘찾아가는 U아파트 상담실(현장시장실)’을 정례화해 입주민의 생활 불편과 주요 민원을 현장에서 듣고 관계 부서와 즉시 협의해 해결 방안을 마련한다.



공동주택 관리 전반에 대해서는 회계·공사·운영 분야의 정기·수시 점검과 자문형 컨설팅을 병행해 관리의 투명성과 신뢰도를 높인다. 단순한 적발 위주의 점검이 아니라 현장 중심의 개선과 역량 강화에 초점을 맞춘 것이 특징이다.



불편 제로



세 번째 축은 생활 속 불편 해소다. 시는 노후 공동주택을 대상으로 주차장, 단지 내 도로, 승강기, CCTV, 옥상·외벽 방수 등 생활밀접 시설 개선을 지원한다. 30세대 이상 공동주택은 물론 관리 사각지대에 놓인 비의무관리 대상 소규모 공동주택까지 포함해 최대 4000만원까지 지원하며, 구조 안전 점검도 병행해 안전사고를 예방한다.



아파트 인근에는 생활권 공원과 녹지 공간을 확충한다. 아이들을 위한 작은 숲과 놀이터, 어르신을 위한 맨발 걷기 길과 쉼터, 이웃이 자연스럽게 교류할 수 있는 커뮤니티 정원 등을 조성해 시민들이 집 가까이에서 휴식과 여가를 누릴 수 있도록 할 계획이다.



올해 상반기에는 주거복지센터를 설치해 주거급여, 공공임대주택 입주 연계, 주거취약계층 주거 상향 지원, 주택 개보수 등 다양한 주거복지 서비스를 한곳에서 제공한다. 시는 이번 프로젝트를 통해 공동주택 정책과 주거복지를 유기적으로 연결하고, 시민의 주거 안정을 위한 촘촘한 생활 안전망을 구축해 나갈 방침이다.



김동근 의정부시장

“층간소음·노후시설 개선… 현장에서 시민들과 함께 답 찾을 것”





"'아파트 3무 혁신 10대 프로젝트'는 공동주택을 바라보는 행정의 관점을 근본적으로 바꾸는 전환점입니다."



김동근(사진) 경기도 의정부시장은 지난 31일 국민일보와의 인터뷰에서 "'아파트 3무 혁신 10대 프로젝트'는 하자·불신·불편이라는 문제를 개별 민원이 아닌 하나의 정책 체계로 묶어, 시공부터 관리·복지까지 전 과정을 다시 설계했다"고 설명했다.



김 시장은 현장 중심 행정을 정책의 핵심으로 꼽았다. 그는 "제가 직접 아파트 단지를 찾아 입주민의 생활 불편과 주요 민원을 현장에서 듣고, 관계 부서와 즉시 협의해 해결 방안을 마련하는 '찾아가는 U아파트 상담실'을 운영하고 있다"며 "이를 정례화된 소통 플랫폼으로 정착시켜, 입주민과 시가 함께 공동주택 문제를 해결해 나가고자 한다"고 밝혔다. 또한 "민간 전문가와 협력해 시공 전·중·후 단계별 품질 점검을 강화하고, 입주 이후에는 노후 시설 관리와 층간소음 대응, 투명한 회계 관리까지 통합적으로 지원하고 있다"며 "시민이 일상에서 '달라졌다'고 느낄 수 있어야 정책의 의미가 있다"고 강조했다.



김 시장은 주거복지와의 연계에 대해서는 "주거복지센터를 중심으로 주거급여와 공공임대 연계, 주택 개보수 지원을 원스톱으로 제공해 시민에게 실질적인 도움이 되도록 하겠다"며 "공동주택 정책과 주거복지가 하나의 생활 안전망으로 작동하도록 만들겠다"고 말했다. 이어 "아파트는 단순한 건물이 아니라 시민의 일상이 쌓이는 공간"이라며 "행정이 먼저 다가가 시민과 함께 답을 찾는 방식으로 공동주택 정책의 신뢰를 차근차근 회복해 나가겠다"고 덧붙였다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기 의정부시는 올해부터 ‘아파트 3무(하자·불신·불편) 혁신 10대 프로젝트’를 본격 추진한다. 인구의 약 70%가 공동주택에 거주하는 현실을 반영해, 공동주택을 단순한 주거 공간이 아닌 시민 삶의 질을 좌우하는 핵심 생활 인프라로 보고 행정 전반을 입주민 중심으로 재편한다는 구상이다. 시공 단계부터 입주 이후 관리, 주거복지까지 전 과정을 아우르는 체계를 구축해 시민이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어 나간다는 방침이다.그동안 공동주택 정책은 공급 확대와 양적 성장에 초점이 맞춰져 입주 이후 발생하는 하자 분쟁과 관리 불신, 생활 불편에 대한 대응은 사후 민원 처리에 머무르는 한계가 있었다. 신축 아파트 하자 문제, 관리비와 회계 운영을 둘러싼 갈등, 노후 공동주택의 안전과 편의시설 부족은 시민의 일상 만족도를 떨어뜨리는 주요 요인으로 지적돼 왔다. 특히 공동주택 관련 민원이 반복되면서 제도 전반에 대한 구조적 개선 필요성도 커지고 있다.의정부시는 이러한 문제를 개별 사안이 아닌 행정 시스템의 과제로 보고, 공동주택 정책의 방향을 근본적으로 전환하기로 했다. 공동주택 행정을 사후 대응 중심에서 예방·관리·지원이 유기적으로 연결되는 구조로 전환한다는 목표를 세웠다. 하자는 사전에 차단하고, 관리는 투명하게 운영하며, 생활 현장에서는 불편을 줄이는 방식으로 정책을 재설계한 것이 ‘아파트 3무 혁신 10대 프로젝트’의 핵심이다.첫 번째 축은 공동주택 시공 품질 강화다. 시는 기술사·건축사 등 민간 전문가로 구성된 공동주택 품질점검단을 운영해 골조·마감 등 주요 공정 단계마다 최소 4회 이상 현장을 점검한다. 입주예정자의 참관도 허용해 시공 과정의 투명성과 신뢰도를 높이고, 입주 이후 발생할 수 있는 하자 분쟁을 사전에 줄일 계획이다.공사 기간이 지연된 공동주택 현장에는 전문가 자문을 통해 실효성과 안전성을 확보한 공사 재개 방안을 마련한다. 무리한 일정 단축으로 인한 부실 시공을 사전에 차단하고, 현장 안전 대책도 함께 점검한다. 이와 함께 지역 건설업체 하도급 참여 확대, 지역 생산 자재 우선 사용, 지역 주민 현장 인력 우선 채용 등을 통해 지역 건설산업 경쟁력 강화와 일자리 창출도 병행한다는 방침이다.두 번째 축은 입주 후 관리 체계 확립이다. 시는 신축 아파트 입주예정자의 알 권리를 보장하고 분쟁을 예방하기 위해 시공자·감리자·시청·입주예정자가 함께 참여하는 공식 소통 창구를 운영한다. 공사 진행 상황 공유부터 질의응답, 민원 상담까지 통합적으로 이뤄져 불필요한 오해와 갈등을 줄이는 역할을 한다.특히 김동근 시장이 직접 공동주택 단지를 방문하는 ‘찾아가는 U아파트 상담실(현장시장실)’을 정례화해 입주민의 생활 불편과 주요 민원을 현장에서 듣고 관계 부서와 즉시 협의해 해결 방안을 마련한다.공동주택 관리 전반에 대해서는 회계·공사·운영 분야의 정기·수시 점검과 자문형 컨설팅을 병행해 관리의 투명성과 신뢰도를 높인다. 단순한 적발 위주의 점검이 아니라 현장 중심의 개선과 역량 강화에 초점을 맞춘 것이 특징이다.세 번째 축은 생활 속 불편 해소다. 시는 노후 공동주택을 대상으로 주차장, 단지 내 도로, 승강기, CCTV, 옥상·외벽 방수 등 생활밀접 시설 개선을 지원한다. 30세대 이상 공동주택은 물론 관리 사각지대에 놓인 비의무관리 대상 소규모 공동주택까지 포함해 최대 4000만원까지 지원하며, 구조 안전 점검도 병행해 안전사고를 예방한다.아파트 인근에는 생활권 공원과 녹지 공간을 확충한다. 아이들을 위한 작은 숲과 놀이터, 어르신을 위한 맨발 걷기 길과 쉼터, 이웃이 자연스럽게 교류할 수 있는 커뮤니티 정원 등을 조성해 시민들이 집 가까이에서 휴식과 여가를 누릴 수 있도록 할 계획이다.올해 상반기에는 주거복지센터를 설치해 주거급여, 공공임대주택 입주 연계, 주거취약계층 주거 상향 지원, 주택 개보수 등 다양한 주거복지 서비스를 한곳에서 제공한다. 시는 이번 프로젝트를 통해 공동주택 정책과 주거복지를 유기적으로 연결하고, 시민의 주거 안정을 위한 촘촘한 생활 안전망을 구축해 나갈 방침이다."'아파트 3무 혁신 10대 프로젝트'는 공동주택을 바라보는 행정의 관점을 근본적으로 바꾸는 전환점입니다."김동근() 경기도 의정부시장은 지난 31일 국민일보와의 인터뷰에서 "'아파트 3무 혁신 10대 프로젝트'는 하자·불신·불편이라는 문제를 개별 민원이 아닌 하나의 정책 체계로 묶어, 시공부터 관리·복지까지 전 과정을 다시 설계했다"고 설명했다.김 시장은 현장 중심 행정을 정책의 핵심으로 꼽았다. 그는 "제가 직접 아파트 단지를 찾아 입주민의 생활 불편과 주요 민원을 현장에서 듣고, 관계 부서와 즉시 협의해 해결 방안을 마련하는 '찾아가는 U아파트 상담실'을 운영하고 있다"며 "이를 정례화된 소통 플랫폼으로 정착시켜, 입주민과 시가 함께 공동주택 문제를 해결해 나가고자 한다"고 밝혔다. 또한 "민간 전문가와 협력해 시공 전·중·후 단계별 품질 점검을 강화하고, 입주 이후에는 노후 시설 관리와 층간소음 대응, 투명한 회계 관리까지 통합적으로 지원하고 있다"며 "시민이 일상에서 '달라졌다'고 느낄 수 있어야 정책의 의미가 있다"고 강조했다.김 시장은 주거복지와의 연계에 대해서는 "주거복지센터를 중심으로 주거급여와 공공임대 연계, 주택 개보수 지원을 원스톱으로 제공해 시민에게 실질적인 도움이 되도록 하겠다"며 "공동주택 정책과 주거복지가 하나의 생활 안전망으로 작동하도록 만들겠다"고 말했다. 이어 "아파트는 단순한 건물이 아니라 시민의 일상이 쌓이는 공간"이라며 "행정이 먼저 다가가 시민과 함께 답을 찾는 방식으로 공동주택 정책의 신뢰를 차근차근 회복해 나가겠다"고 덧붙였다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지