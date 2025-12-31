국힘 “김병기 사퇴, 사필귀정… 의원직 내려놓고 수사 받아야”
지도부 “차기 강성 인사 선출 땐 원내 협상 난항 겪을라” 우려도
국민의힘은 30일 각종 의혹을 받아왔던 김병기 더불어민주당 원내대표가 사퇴하자 “사필귀정”이라며 의원직을 내려놓고 수사받아야 한다고 촉구했다. 다만 당 원내지도부에서는 여당 차기 원내대표로 더욱 강성인 인사가 선출될 경우 원내 협상에 난항을 겪을 수 있음을 우려하는 분위기도 감지된다.
최은석 국민의힘 원내수석대변인은 국회에서 원내대책회의를 마친 뒤 기자들과 만나 김 원내대표 사퇴에 대해 “사필귀정이라고 본다. 그동안 김 원내대표와 가족이 했던 여러 갑질과 청탁금지법 관련 여러 의혹을 감안하면 당연히 그만뒀어야 한다”고 밝혔다. 이어 “원내대표 사퇴를 떠나 의원직 사퇴까지 본인이 먼저 생각해야 할 정도 아닌가 하는 심각한 사안”이라고 덧붙였다.
원내대표직 사퇴뿐만 아니라 각종 의혹에 대해 수사를 받고 법적 책임을 져야 한다는 주장도 제기됐다. 최보윤 당 수석대변인은 “김 원내대표를 둘러싼 의혹은 이미 개인 차원의 논란을 넘어섰다”며 “배우자의 구의회 법인카드 유용 의혹, 차남의 가상자산 거래소 취업 특혜 의혹, 장남의 국정원 업무에 국회 보좌진을 동원했다는 의혹까지 하나같이 권력의 사적 남용을 의심케 하는 중대한 사안들”이라고 비판했다.
통일교 특검 등 여야 원내지도부 간 현안 협상은 당분간 미뤄질 것으로 보인다. 최 수석대변인은 “김 원내대표의 거취 문제로 인해 다음 논의가 진행되고 있지 않다”며 “송언석 원내대표가 통일교 특검 외에 (민주당이 포함한) 신천지나 대순진리회 (의혹)까지 별도로 할 수 있다는 제안을 했기 때문에 논의를 좀 더 봐야 한다”고 설명했다.
장동혁 국민의힘 대표는 “민주당에서 원내대표에 출마하려는 분들은 통일교 특검을 어떻게 처리할 것인지에 대해 반드시 입장을 밝혀야 한다”며 “그래야 민주당의 진정성을 국민이 알 수 있을 것”이라고 말했다.
국민의힘에서는 그러나 김 원내대표 사퇴로 여야 간 협의가 더 어려워지는 것 아니냐는 반응도 나온다. 당 지도부 관계자는 “여야가 풀어나가야 할 현안이 많은데, 차기 원내대표로 더 강성 인사가 온다면 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 원내지도부 소속 한 의원은 “우리 입장에서는 그래도 김 원내대표가 대화가 되는 편이었다”며 “정청래 민주당 대표가 뒤집은 적도 많지만 저쪽에서는 그나마 정 대표에 맞서 여야가 정치적으로 타협할 수 있는 공간을 만들 능력이 있는 인물이었다고 본다”고 평가했다.
정우진 이강민 기자
