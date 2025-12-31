정부 국채 판매 독려… 개인 투자용 3년물 도입
퇴직연금도 10년·20년물 투자 허용
이자 중도 인출… 장기투자 부담 완화
정부가 개인 투자용 국채 판매를 독려하기 위해 3년 만기 상품을 추가 도입하고 국채 이자도 정기적으로 지급하는 방식(이표채)으로 전환한다고 30일 밝혔다. 지금은 국채를 만기까지 보유해야 원금과 이자를 함께 받을 수 있는 만기채 방식이다. 만기 보유 부담이 크고 환금성이 낮아 국채 청약 미달 사태가 이어지자 제도 개선에 나선 것이다. 만기가 긴 10년물과 20년물은 개인 퇴직연금 계좌에서도 청약할 수 있도록 길을 열기로 했다.
기획재정부는 이날 이런 내용의 ‘2026년 연간·1월 개인 투자용 국채 발행 계획 및 투자 활성화 방안’을 발표했다. 먼저 내년 4월에 3년물 종목을 도입한다는 계획이다. 기존 5년 이상 종목들과 마찬가지로 만기 보유 시 표면금리와 정부가 얹어주는 가산금리를 합산한 이율로 복리 이자 혜택을 제공한다. 다만 분리과세 혜택은 제외하기로 했다. 현재 5년물 이상은 1인당 연 매입액 2억원까지 발생한 이자 소득에 대해 14%(지방소득세 포함 15.4%) 분리과세 혜택이 적용된다.
국채 이자도 현행 만기 일괄(원금+이자) 방식에서 1년 단위로 표면금리 수준을 지급하기로 했다. 이자에 한해 중도인출도 허용한다. 지금까지는 만기 전까지 중도환매 외에 현금화가 어려웠고 중도환매 시 원금과 단리 이자만 받을 수 있어 수익률이 낮았다. 이로 인해 올해 들어 10년물과 20년물에서 연쇄 청약 미달 사태가 벌어졌고 5년물도 하반기 세 차례 미달됐다.
정부는 3년물부터 정기 이자를 지급하는 이표채 방식을 적용한다는 방침이다. 5년 이상 종목은 내년 중 세부 운영 방안 마련 및 관련 법 개정을 거쳐 전환하기로 했다.
정부는 내년 하반기에 개인 퇴직연금 계좌(DC형·개인형 IRP)에서 10년물과 20년물을 매입할 수 있도록 관련 규정 및 시스템도 바꾸기로 했다. 퇴직연금 계좌에서 매입하면 원금과 복리 이자를 더한 투자 수익을 55세 이후 저율 분리과세(3.3~5.5%)로 분할 수령할 수 있다. 납입액 연 900만원까지 13.2~16.5%의 세액공제 및 과세 이연 등의 세제 혜택도 그대로 적용된다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
