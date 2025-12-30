우울한 청소년들… 자살 증가세, 모든 학교에 상담인력 배치한다
작년 221명… 교육부 마음건강 지원
진단·검사 확충… 낙인 효과 우려도
교육부가 자살 위기에 놓인 아이들이 마음을 털어놓을 수 있도록 전국 학교에 상담 인력을 100% 배치하는 등 학교 내 소통 창구를 확대하기로 했다. 위기 학생을 조기 발굴하기 위한 진단·검사도 확충한다는 방침이다. 다만 낙인효과를 우려하는 학생들의 자발적 참여에 의존해야 한다는 한계도 지적된다.
교육부가 30일 발표한 ‘학생 마음건강 지원 개선방안’에 따르면 초·중·고생 자살자 수는 2020년 148명에서 2021년 197명, 2022년 194명, 2023년 214명, 2024년 221명으로 증가 추세다. 올해도 10월 기준 193명으로 집계돼 지난해보다 늘 전망이다. 교육부 관계자는 “우울증을 진단받은 19세 이하 학생 수가 늘어나고 대인관계, 학업·진로에 대한 고민이 큰 것으로 파악됐다”며 “정신과적 문제와 가정 문제가 주된 원인”이라고 말했다.
교육부는 위기 학생을 집중 지원하기 위해 정신건강의학과 전문의, 임상심리사 등으로 구성된 긴급지원팀을 현재 56개에서 2030년까지 100개로 확충한다는 계획이다. 위기 학생이 언제든지 상담받을 수 있도록 모든 학교에 전문 상담교사를 배치하는 한편 학교장이 학부모 동의 없이도 위기 학생을 상담·의료기관에 연계할 수 있도록 긴급지원 제도도 개편한다.
위기 학생을 사전 발굴하기 위한 개선안도 추진한다. 현행 3년 주기의 선별검사를 전국으로 확대하기 위한 개편 방안을 내년 중 마련하기로 했다. 또 교육 현장에서 활용되는 학생 마음건강 수시 진단·검사 도구인 ‘마음EASY 검사’의 접근성도 높일 계획이다.
다만 이 같은 조기 발굴 과정에서 학생들 사이의 ‘낙인효과’를 고려해야 한다는 지적도 있다. 올해 마음EASY 검사에 참여한 학생은 전체 학생 501만5310명 중 0.38%인 1만9090명에 그쳤다. 여기서 관심군으로 판단된 학생 1716명 중 전문기관에 연계되는 비율은 32.9%인 564명에 불과했다.
교육부는 내년 하반기부터 유족 진술, 개인기록 등을 분석해 자살 원인을 검증하고 재발 방지책을 마련하는 ‘청소년 심리 부검제도’도 실시한다.
이정헌 기자
