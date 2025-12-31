비욘세, 남편 제이지 이어 억만장자 등극
미국 팝스타 비욘세(44·사진)가 포브스 억만장자에 처음으로 이름을 올렸다.
포브스는 29일(현지시간) “비욘세가 새로운 억만장자로 등극했다”며 “그의 순자산은 10억 달러(1조4360억원) 이상으로 집계됐다”고 전했다. 비욘세는 테일러 스위프트와 리한나, 브루스 스프링스틴, 남편 제이지에 이어 포브스 억만장자에 등재된 5번째 음악인이 됐다.
비욘세는 지난해 컨트리곡 ‘카우보이 카터’를 선보여 그래미 시상식에서 ‘올해의 앨범상’을 수상했다. 이 곡을 중심으로 펼친 공연으로만 4억 달러(5740억원)의 입장권 수익을 올린 것으로 추산된다.
포브스는 “비욘세가 컨트리음악에 도전해 새로운 상업적 기회를 창출했다”며 “그는 올해 넷플릭스의 첫 크리스마스 미국프로풋볼(NFL) 경기 하프타임 쇼 특별공연과 의류 광고 등으로 수천만 달러를 추가로 벌어들였다”고 설명했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
