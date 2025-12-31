조광욱 킹스칼리지 교수, 대영제국훈장 수훈
“한국·영국 과학·보건 협력 공헌”
신경계 질환과 뇌과학 분야 권위자인 조광욱(사진) 영국 킹스칼리지런던 교수가 대영제국훈장(MBE)을 받는다.
조 교수는 29일(현지시간) 영국 정부 홈페이지에 공개된 1157명의 MBE 수훈자 명단에 이름을 올렸다. 영국 정부는 “조 교수가 과학과 보건 분야에서 영국과 한국 간 교류 증진에 기여한 공로로 훈장을 받는다”고 설명했다.
조 교수는 한국과 영국의 공동 연구와 학술 교류를 꾸준하게 추진해 왔다. 코로나19 팬데믹 같은 감염병 대유행이 재발할 가능성을 경고하며 과학계의 국제협력을 강조했다. 2023년에는 치매 연구로 영국왕립학회 울프슨연구업적상을 수상했다. 해외에서는 ‘케이 조(Kei Cho)’라는 이름으로 활동하고 있다.
MBE는 영국 국왕이 수여하는 훈장 중 하나로 과학과 교육, 문화예술, 스포츠, 공공서비스 등 다양한 영역에서 영국과 국제사회에 공헌한 인물에게 수여된다. 기사 작위에 해당하지 않지만 국제적으로 권위를 인정받고 있다.
앞서 2023년 11월에는 K팝 그룹 ‘블랙핑크’ 멤버인 지수와 제니, 로제, 리사가 영국 런던 버킹엄궁에서 찰스 3세 국왕으로부터 직접 MBE를 받았다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사