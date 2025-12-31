국정자원 화재 95일 만에 시스템 모두 복구
행정정보 709개… 재난대응 종료
재해복구체계 도입·안전기준 강화
국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 마비됐던 행정정보시스템이 모두 정상화됐다. 화재 발생 95일 만이다.
행정안전부는 국정자원 화재로 중단됐던 709개 시스템을 30일 오전 9시30분 모두 복구했다고 밝혔다. 이에 따라 재난 위기 경보 ‘주의’ 단계를 해제하고 행정정보시스템 재난 대응 체계를 종료했다.
앞서 지난 9월 26일 국정자원 대전 본원 5층 전산실에서 리튬이온 배터리가 폭발해 화재가 발생했다. 경찰 조사 결과, 화재는 작업자들이 배터리 전원을 차단하지 않은 채 리튬이온 배터리를 옮기는 과정에서 일어난 것으로 파악됐다. 현장에 대한 실질적인 관리·감독도 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다. 경찰은 이재용 국정자원 원장, 시공업체 현장 소장 등 19명을 업무상 실화 혐의로 검찰에 송치했다.
행안부는 재발 방지를 위한 체질 개선 작업을 추진할 예정이다. 디브레인, 인터넷 우체국 등 13개 핵심 시스템에 2120억원을 투입해 ‘액티브-액티브’ 방식의 재해복구(DR) 체계를 도입한다. 액티브-액티브는 2개 이상의 시스템을 동시에 운영해 한쪽에 장애가 발생해도 다른 쪽이 자동으로 서비스를 이어받도록 하는 체계다.
배터리·전기·항온항습 등 공공 데이터센터 안전 관리 기준은 민간 수준까지 강화된다. 각 정부 부처는 소관 시스템을 집중적으로 모니터링하고 문제 발생 시 관계기관 간 협조 체계를 바탕으로 대응할 계획이다.
윤호중 행안부 장관은 “이번 일을 계기로 국정자원 관리 체계 전반을 근본적으로 개선하고 신뢰성을 높이는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
김용헌 기자
