대전·충남에 이어 광주·전남도 ‘행정통합’ 목소리
지역 정치권 최대 화두 급부상
광주시장·전남지사도 “추진하자”
2030년 통합·시민협의체 등 제안
대전·충남 행정통합 논의가 본격화 되면서 광주·전남 행정통합도 지역 정치권 최대 화두로 떠오르고 있다. 현 시도지사는 물론 내년 지방선거 출마 후보군들도 잇따라 행정통합 필요성을 강조하고 나서면서 관련 논의가 급물살을 탈 전망이다.
김영록 전남도지사는 30일 도청에서 열린 실국장 정책회의에서 “광주·전남 행정통합을 위해 추진기획단을 만들어 준비하겠다”고 밝혔다. 그는 전날 신년사를 통해 행정통합 의지를 밝히기도 했다.
김 지사는 “정부와 힘 있는 대통령이 (행정통합에) 적극적으로 나서 주겠다는 시기는 앞으로 또 온다는 보장이 없다”며 “광주·전남의 가장 큰 숙원으로 생각하고 잘 풀어나갔으면 한다”고 말했다.
강기정 광주시장도 “당장 추진하자”고 화답했다. 강 시장은 같은날 오후 기자간담회를 통해 “행정통합 추진기획단을 광주와 전남이 공동으로 구성하자”며 “쇠뿔도 단김에 빼라는 말이 있다. 당장 오늘 밤에라도 추진기획단 구성을 논의하자”고 제안했다.
각론에 차이는 있지만 내년 지방선거 후보군들도 잇따라 행정통합 추진 필요성을 밝히면서 ‘통합론’에 힘이 실리고 있다.
광주시장 후보군에 속한 더불어민주당 민형배 의원은 최근 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 통합지자체 ‘연착륙’을 전제로 행정통합 시점을 2030년으로 제시했다. 그러면서 내년 지방선거 입후보자들이 광주·전남 통합을 약속하는 일종의 사회계약을 추진하자고 제안하기도 했다.
전남지사 출마를 선언한 민주당 신정훈 의원도 “행정구역을 합치기 전에 함께 사는 지혜를 키우고 그 과정에서 신뢰부터 쌓아야 한다. 그래서 통합을 준비하기 위한 시민협의체 결성을 제안한다”고 밝혔다.
민주당 정준호 의원 등 광주·전남 국회의원 10명은 광주·전남초광역특별지방자치단체 설치 특별법을 이미 공동발의한 상태다. 내년 지방선거에서 통합 단체장을 선출하고, 7월에 ‘광주전남초광역특별자치도’를 공식 출범시키는 내용이다.
대전·충남 통합 논의로 촉발된 광주·전남 행정통합이 현실화될 지는 미지수다. 1986년 광주가 직할시로 승격되면서 사살상 분리된 광주와 전남은 수차례 통합론이 제기돼 왔으나 번번이 무산됐다.
이에 대해 강 시장은 “통합이라는 것이 수많은 이해관계가 걸려 어렵다”면서도 “하지만 광주·전남이 인공지능과 반도체, 에너지 등 신산업을 일으키려는 기회를 갖고 있는 지금, 기회를 놓치면 안 된다고 생각한다”고 강조했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
