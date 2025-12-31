국산 3000t급 잠수함, 첫 해외훈련 임무 완수
국내 기술로 설계·건조한 안무함
한·미 연합훈련 마쳐… 기술력 입증
한국 해군의 도산안창호급 잠수함인 안무함(SS-Ⅲ·3000t급)이 미국 괌 근해에서 열린 한·미 연합훈련 ‘사일런트 샤크’를 마치고 30일 복귀했다(사진).
해군은 국내 기술로 독자 설계·건조한 잠수함의 해외 연합훈련 첫 참가를 기념해 이날 경남 창원 진해군항에서 입항 환영식을 진행했다. 안무함은 지난달 초 진해군항을 출항해 지난달 17일 괌에 입항했다. 이후 미군과 한 달여간 괌 인근 해역에서 잠수함 추적·공격훈련, 자유공방전, 항공대잠전 등을 진행했다. 안무함은 진해에서 괌까지 왕복 약 7000㎞ 장거리 원양 항해를 했고, 열대 해역 등 다양한 수중 환경에서 임무를 수행했다.
해군은 “훈련 기간 단 한 건의 장비 고장 없이 임무를 완수하며 최신예 국산 잠수함의 신뢰성을 입증했다”고 밝혔다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사