국산 3000t급 잠수함, 첫 해외훈련 임무 완수

입력:2025-12-31 01:21
국내 기술로 설계·건조한 안무함
한·미 연합훈련 마쳐… 기술력 입증


한국 해군의 도산안창호급 잠수함인 안무함(SS-Ⅲ·3000t급)이 미국 괌 근해에서 열린 한·미 연합훈련 ‘사일런트 샤크’를 마치고 30일 복귀했다(사진).

해군은 국내 기술로 독자 설계·건조한 잠수함의 해외 연합훈련 첫 참가를 기념해 이날 경남 창원 진해군항에서 입항 환영식을 진행했다. 안무함은 지난달 초 진해군항을 출항해 지난달 17일 괌에 입항했다. 이후 미군과 한 달여간 괌 인근 해역에서 잠수함 추적·공격훈련, 자유공방전, 항공대잠전 등을 진행했다. 안무함은 진해에서 괌까지 왕복 약 7000㎞ 장거리 원양 항해를 했고, 열대 해역 등 다양한 수중 환경에서 임무를 수행했다.

해군은 “훈련 기간 단 한 건의 장비 고장 없이 임무를 완수하며 최신예 국산 잠수함의 신뢰성을 입증했다”고 밝혔다.

송태화 기자 alvin@kmib.co.kr

송태화 기자
송태화 기자
