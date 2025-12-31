피난지 부산서 우연히 만난 화가들, 한국적 모더니즘을 꿈꾸다
국립현대미술관 청주관 ‘조우, 모던아트협회 1957∼1960’
한국전쟁기 피난지 부산은 전국 각지에서 사람들이 모여들던 공간이었다. 박고석, 유영국, 이규상, 한묵, 황염수 등 화가 5명도 이곳에서 만났다. 조우(遭遇). 말 그대로 우연히 만난 이들은 정부 주최 대한민국미술전람회(국전)의 구상화 중심 화풍에서 벗어나야 한다는 문제의식 아래 모던아트협회를 창립했다.
1957년 4월 서울 동화화랑에서 첫 협회전을 열었다. 이후 김경, 문신, 임완규, 정규, 정점식, 천경자가 합류해 1960년 해산하기 전까지 총 6차례의 협회전을 개최했다.
국립현대미술관은 청주관에서 이들의 1950년대 후반 활동을 조명하는 전시 ‘조우, 모던아트협회 1957∼1960’을 열고 있다. 1910∼20년대에 태어난 이들은 모두 일본 유학파로, 입체주의·표현주의·절대주의 등 추상적 조형언어를 간접적으로 경험했다는 공통점이 있다. 국전에서 상을 휩쓸던 구상 중심 미술에 만족하지 못했을 법하다. 모던아트협회전에 나온 작품들은 대체로 일상의 소재를 추상화하려는 경향을 보였다. 박고석은 ‘가지가 있는 정물’을 입체파 아버지 세잔 식 다시점으로 단순화해 그렸고, 정점식은 ‘실루엣’에서 보듯이 두 인물이 서 있는 모습을 단순한 윤곽선과 실루엣으로 비구상화했다. 추상적 산 그림으로 유명한 유영국은 물고기를 반구상으로 표현했다.
의기투합했지만 모던아트협회의 활동은 오래가지 못했다. 현대미술가협회를 창설한 주역으로 이후 앵포르멜과 단색화 등 급진적 추상을 격정적으로 추하던 박서보, 하종현 등 후배 세대가 이끈 도도한 추상 물결에 밀려난 측면이 있다. 오히려 이들은 모던아트협회 해체 이후 ‘장미의 작가’ 황염수, ‘산의 작가’ 박고석, ‘미인도’의 천경자처럼 대중적 미감을 지닌 구상 회화 세계를 구축하는 경향을 보였다. 한국 미술사에서 특정 장르를 창출할 만큼 큰 파장을 일으키지 못한 채 각자의 길로 흩어진 셈이다.
전시를 기획한 이효진 학예사는 “해방 이후 구상을 탈피하려는 모임은 그 이전에 신사실파가 있었지만, 한국전쟁으로 중단됐다”며 “모던아트협회는 그 흐름을 이어가며 한국적 모더니즘을 집단적으로 공론화한 최초의 사례”라고 평가했다. 내년 3월 8일까지.
청주=손영옥 미술전문기자
