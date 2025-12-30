“우키시마호 승선 3542명·사망 528명”… 정부 분석 첫 공개

행안부, 명부 분석 보고회 개최

일본 발표보다 사망자 4명 많아

유가족 “너무 적어 믿을 수 없다”

우키시마호 명부. 외교부 제공

정부가 1945년 광복 직후 일어난 ‘우키시마호 참사’ 당시 승선자와 사망자 수를 추정한 분석 결과를 처음으로 공개했다. 승선자는 3542명이고 사망자는 528명으로 분석됐다. 유족 측은 이번에 분석된 승선·사망자 수가 그동안의 예상치보다 낮다며 반발했다.



행정안전부는 29일 서울 종로구 일제강제동원피해자지원재단에서 유족과 관련 단체를 대상으로 ‘우키시마호 명부 분석 3차 경과 보고회’를 개최했다. 우키시마호는 강제징용됐던 조선인과 그 가족을 태우고 일본 아오모리현에서 부산을 향해 가던 중 출항 2일 만인 1945년 8월 24일 교토 앞바다에서 폭발로 침몰했다. 폭발 원인은 명확히 밝혀지지 않았다.



행안부는 일제강제동원피해자지원재단을 통해 명부를 확인 및 분석한 결과 승선자를 3542명으로 추정했다. 이 중 사망자는 528명으로 분석됐다. 이는 일본 정부가 1950년 발표한 승선자 3735명보다 193명 적고 1945년 발표한 사망자 524명보다 4명 많은 수치다. 행안부는 지난해와 올해 일본 정부로부터 제공받은 1~3차 자료에서 도출된 총인원 1만8176명을 대상으로 분석했다. 중복 기재된 승선자를 제외하고 동명이인을 사망자 수에 추가했다.



행안부는 관계자는 “우키시마호 침몰 사고 직후 강제동원 피해자들이 근무하고 있었던 여러 작업장에서 승선자 명단을 각자 작성했다. 이후 일본 정부가 이를 모은 뒤에 다시 관계기관 등이 이를 필사하는 과정에서 중복·오기 등이 많았다”며 “이 때문에 인원수 차이가 발생한 것으로 보인다”고 설명했다.



행안부는 가족이 승선자 명부에 기재됐는지 확인을 요청하는 유족에게 해당 사안을 안내할 예정이다. 또 보존하고 있던 피해 사실 조사 자료와 분석 결과를 교차 검증해 새롭게 파악된 피해자에게 위로금 지급을 검토할 방침이다. 정확한 추가 실태 파악을 위해 외교부를 통해 일본 정부와도 지속적으로 협의할 계획이다.



유족 측은 행안부 분석 결과에 반발했다. 그동안 주장해 온 추정치인 승선자 7500~8000명, 사망자 3000명 이상과 크게 차이 나기 때문이다. 김명신 우키시마호사건 헌법소원 청구인대표자회의 공동대표는 “승선자 3542명은 너무 적어서 믿을 수 없고 승선자·사망자가 일본 정부가 기존에 제시한 숫자와 큰 차이가 없다. 공개된 명부가 전부인지 의심스럽다”며 “행안부는 외교부를 통해 명부를 추가로 받아야 한다”고 말했다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 1945년 광복 직후 일어난 ‘우키시마호 참사’ 당시 승선자와 사망자 수를 추정한 분석 결과를 처음으로 공개했다. 승선자는 3542명이고 사망자는 528명으로 분석됐다. 유족 측은 이번에 분석된 승선·사망자 수가 그동안의 예상치보다 낮다며 반발했다.행정안전부는 29일 서울 종로구 일제강제동원피해자지원재단에서 유족과 관련 단체를 대상으로 ‘우키시마호 명부 분석 3차 경과 보고회’를 개최했다. 우키시마호는 강제징용됐던 조선인과 그 가족을 태우고 일본 아오모리현에서 부산을 향해 가던 중 출항 2일 만인 1945년 8월 24일 교토 앞바다에서 폭발로 침몰했다. 폭발 원인은 명확히 밝혀지지 않았다.행안부는 일제강제동원피해자지원재단을 통해 명부를 확인 및 분석한 결과 승선자를 3542명으로 추정했다. 이 중 사망자는 528명으로 분석됐다. 이는 일본 정부가 1950년 발표한 승선자 3735명보다 193명 적고 1945년 발표한 사망자 524명보다 4명 많은 수치다. 행안부는 지난해와 올해 일본 정부로부터 제공받은 1~3차 자료에서 도출된 총인원 1만8176명을 대상으로 분석했다. 중복 기재된 승선자를 제외하고 동명이인을 사망자 수에 추가했다.행안부는 관계자는 “우키시마호 침몰 사고 직후 강제동원 피해자들이 근무하고 있었던 여러 작업장에서 승선자 명단을 각자 작성했다. 이후 일본 정부가 이를 모은 뒤에 다시 관계기관 등이 이를 필사하는 과정에서 중복·오기 등이 많았다”며 “이 때문에 인원수 차이가 발생한 것으로 보인다”고 설명했다.행안부는 가족이 승선자 명부에 기재됐는지 확인을 요청하는 유족에게 해당 사안을 안내할 예정이다. 또 보존하고 있던 피해 사실 조사 자료와 분석 결과를 교차 검증해 새롭게 파악된 피해자에게 위로금 지급을 검토할 방침이다. 정확한 추가 실태 파악을 위해 외교부를 통해 일본 정부와도 지속적으로 협의할 계획이다.유족 측은 행안부 분석 결과에 반발했다. 그동안 주장해 온 추정치인 승선자 7500~8000명, 사망자 3000명 이상과 크게 차이 나기 때문이다. 김명신 우키시마호사건 헌법소원 청구인대표자회의 공동대표는 “승선자 3542명은 너무 적어서 믿을 수 없고 승선자·사망자가 일본 정부가 기존에 제시한 숫자와 큰 차이가 없다. 공개된 명부가 전부인지 의심스럽다”며 “행안부는 외교부를 통해 명부를 추가로 받아야 한다”고 말했다.김용헌 기자 yong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지