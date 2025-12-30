시사 전체기사

임종룡 우리금융 회장, 사실상 연임 확정

입력:2025-12-30 00:11
임종룡 우리금융그룹 회장이 29일 차기 회장 최종 후보로 선정돼 사실상 연임에 성공했다. 우리금융 출범 후 현 회장이 연임에 성공한 건 처음이다.

우리금융 임원후보추천위원회는 이날 임 회장과 정진완 우리은행장, 외부인사 2명까지 총 4명의 후보를 평가해 임 회장을 차기 회장 후보로 선정했다고 밝혔다. 이강행 임추위원장은 “적극적인 주주환원 정책으로 시가총액을 2배 이상 확대했고, 기업문화 혁신을 통해 그룹 신뢰도를 개선했다”고 설명했다. 임 회장 연임은 내년 3월 주주총회 최종 의결을 거쳐 확정된다. 새 임기는 2029년 3월까지다.

경제 관료 출신인 임 회장은 2023년 취임 후 비은행 포트폴리오 강화를 통한 종합금융그룹 도약을 목표로 설정했다. 임기 중 한국포스증권과 우리종합금융을 합병해 우리투자증권을 출범시켰고 동양생명과 ABL생명을 패키지로 인수했다. 하지만 손태승 전 회장의 친인척 부당 대출에 대한 책임론이 불거지면서 연임이 불투명하다는 평가도 있었다. 이재명 대통령이 금융사들의 지배구조를 질타한 것도 변수로 꼽혔다.

이날 임추위 결정으로 임 회장은 함영주 하나금융 회장, 진옥동 신한금융 회장에 이어 4대 금융그룹 회장 중 3번째로 연임 대열에 합류했다. 이 위원장은 “금융감독원의 지배구조 개선 전담반(TF)이 제시하는 기준을 충실히 반영해 경영 승계 계획을 지속적으로 발전시키겠다”고 밝혔다.

이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr

