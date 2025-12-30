‘통합 넥타이’ 맨 이 대통령… 지지자 환호·참모들 마중 속 출근

文 퇴임 이후 1330일 만에 靑 복귀

수출 호조에 “중기·서민 챙겨달라”

오후엔 춘추관 방문 기자들과 인사

이재명 대통령이 탄 차량이 29일 오전 서울 종로구 청와대 정문으로 들어가고 있다. 이 대통령은 이날 청와대로 첫 출근하며 3년7개월 만에 다시 청와대 시대를 열었다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 29일 집무실을 용산 대통령실에서 청와대로 옮긴 뒤 첫 집무를 시작했다. 대통령의 청와대 출근은 문재인 전 대통령 퇴임 이후 1330일 만이다.



이 대통령은 이날 오전 9시13분쯤 대통령 전용차를 타고 청와대 정문을 통해 출근했다. 정문 앞에는 이른 시간부터 태극기를 든 지지자들이 모여 ‘이재명’ ‘대통령 파이팅’을 연호했다. 차량에서 내린 이 대통령을 위성락 국가안보실장과 김용범 청와대 정책실장, 권혁기 의전비서관 등이 맞이했다. 이 대통령은 참모들을 향해 “왜 나와 있느냐. 이사 기념으로?”라며 농담을 건넸다.



이 대통령은 검은색 코트에 빨간색·하얀색·남색 스트라이프 무늬의 통합을 상징하는 넥타이를 착용했다. 대통령의 첫 출근에 맞춰 본관으로 이어지는 청와대 경내 곳곳에는 태극기도 새로 걸렸다.



이 대통령은 청와대 도착 직후 공식 일정에 앞서 참모들과 아침 차담회의를 주재했다. 회의에서 경제성장수석실은 2025년 수출과 외국인 투자 실적이 역대 최대를 기록할 것이라는 전망을 보고했다. 이 대통령은 “경제 성장 성과가 중소기업과 서민에게까지 흘러갈 수 있는 방안을 모색해 달라”고 지시했다고 강유정 청와대 대변인이 전했다. 민정수석실에서 국가범죄 특별대응 태스크포스(TF) 출범 계획을 보고하자 이 대통령은 보이스피싱 피해 감소 현황을 알릴 것을 당부했다고 한다.



이후 이 대통령은 첫 공식 일정으로 국가안보실 예하 국가위기관리센터를 방문해 안보·재난 대응 시스템을 점검했다. 국가위기관리센터는 국가안보와 재난 대응 컨트롤타워로, 이번 청와대 복귀를 계기로 새롭게 시설 정비도 이뤄졌다.



이 대통령은 청와대 복귀를 위해 짧은 기간 개선 공사를 진행하면서도 안보·재난 관련 시스템을 가동해온 직원의 노고를 치하했다. 이 대통령은 비상집무실을 둘러보며 “쓸 일은 거의 없겠죠?”라고 물었고, 경호처장은 “안보 이슈 대응을 위한 국가안전보장회의(NSC) 훈련 시 사용하게 될 것”이라고 답하며 이동 동선을 함께 점검했다.



앞으로 이 대통령은 청와대 3실장(비서실장·정책실장·안보실장)과 함께 청와대 본관이 아닌 여민1관에서 집무를 보게 된다. 강 대변인은 “이 대통령이 여민관을 집무실로 택한 것은 국민주권정부라는 국정철학을 보여주는 의미”라고 설명했다.



오후 5시쯤에는 청와대 춘추관을 깜짝 방문했다. 이 대통령은 브리핑룸과 기자실을 둘러보며 기자들과 일일이 악수하고 “새해 복 많이 받으시라”고 덕담을 건넸다. 춘추관 방문은 이 대통령이 즉석에서 제안해 이뤄졌으며 이규연 홍보소통수석, 김현지 제1부속실장 등이 동행했다. 이 대통령은 기자들에게 자신의 첫 출근 소감을 전하며 “저는 용산보다 더 불편한 것 같다. 공간이 좁아서”라고 말해 웃음을 자아냈다. 방문을 마치며 ‘자주 들러 달라’는 기자들 요청에는 “다음에는 통닭을 사 들고 오겠다”고 답했다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



