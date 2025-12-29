불길에 기름부은 쿠팡… 보상안이야, 마케팅이야
생색내기 넘어 마케팅 활용 의심
5만원 탈쓴 5천원 구매권에 분노
고액 트래블·알럭스에 80% 꼼수
“생각할수록 괘씸, 탈팡 고려” 싸늘
쿠팡이 유출된 고객 정보에 대한 보상이라고 내놓은 5만원 상당의 구매이용권을 놓고 여론이 들끓고 있다. 현금이 아닌 구매이용권을 지급해 ‘탈팡’(쿠팡 탈퇴)을 막고 매출을 늘리려는 의도가 노골적이라는 이유에서다. 유통업계에선 쿠팡의 보상안에 대해 “이번 사태마저 마케팅으로 사용하려는 의도가 깔려 있다”는 얘기가 나온다.
쿠팡이 29일 내놓은 보상안을 보면 구매이용권을 쿠팡 전 상품(5000원), 쿠팡이츠(5000원), 쿠팡 트래블 상품(2만원), 알럭스 상품(2만원) 등 4가지로 쪼갰다. 소비자가 가장 많이 사용하는 물품 구매와 음식 배달 이용권은 1만원에 불과하다. 이용률이 저조하고 인지도가 낮은 쿠팡 트래블과 알럭스의 액수가 4배 많다. 트래블(여행 상품)과 알럭스(명품)의 서비스 가격이 높게 형성돼 있다. 2만원 쿠폰을 사용하려면 어쩔 수 없이 더 비싼 서비스를 이용해야 한다. 유통업계 한 관계자는 “싼 쿠폰을 제공해 비싼 제품 구매를 유도하는 기존 마케팅과 다를 바 없다”고 꼬집었다.
시민 반응도 싸늘하다. 오히려 이번 보상안을 계기로 쿠팡 탈퇴나 손해배상 소송 참여를 결심했다는 이들도 있다. 직장인 이모(30)씨는 “지금까진 대체재가 없어 쿠팡을 사용했지만 이번 보상안을 보고 ‘탈팡’을 결심했다. 소비자를 농락하는 것 같아 괘씸하다”고 말했다. 최모(41)씨도 “쿠팡 트래블이나 알럭스는 써본 적도 없다. 쿠팡과 쿠팡이츠 보상을 합해 1만원인데, 내 개인정보값이 이것밖에 안되나 하는 생각이 든다”며 “제대로 사과를 할 생각은 있는지 의심이 든다”고 했다.
쿠팡은 보상안 액수가 1조6850억원으로, 역대 개인정보 유출 사고 보상안 중 가장 크다는 입장이다. 하지만 그만큼 많은 피해자가 발생한 ‘대형 사태’라는 의미일 뿐 개인에게 돌아가는 보상 액수는 지나치게 적다는 의견이 많다.
2014년 카드 3사(KB국민카드·NH농협카드·롯데카드) 개인정보 유출 사태 발생 당시 대법원은 KB국민카드와 코리아크레딧뷰로(KCB)에 “1인당 10만원씩 지급하라”고 판결했다. 2016년 인터파크 개인정보 유출 사태 때도 법원이 정한 피해 보상액은 1인당 10만원이었다.
쿠팡이 당장 비난 여론을 잠재우기 위한 목적으로 보상안을 활용했다는 지적도 있다. 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 집단소송을 진행 중인 한 변호사는 “이번 보상안은 생색내기를 넘어 마케팅 용도로 활용했다는 의구심을 지울 수 없다”며 “손해배상 청구 소송에서 이번 보상을 실질적인 배상으로 볼 수 없다는 법원 판단을 충분히 받아낼 수 있다”고 말했다.
참여연대, 민주사회를 위한 변호사모임, 한국소비자연맹이 주도하는 쿠팡 상대 집단분쟁조정 신청자는 1660명을 넘었다. 개별 법무법인을 통해 단체 손해배상 청구 소송에 나선 시민은 50만명을 넘는 것으로 추정된다.
