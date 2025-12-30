고려아연, ‘희소금속 회수 기술’ 국가핵심기술 신청
신청 대상에 안티모니 기술 포함
경영권 방어력 차원으로도 해석
고려아연은 비철금속 제련공정에서 발생한 부산물로 핵심광물을 회수하는 기술을 국가핵심기술로 지정해 달라는 신청서를 산업통상부에 제출했다고 29일 밝혔다. 국가 전략 자산임을 공인받아 외부 세력과의 경영권 분쟁에서 보다 방어력을 높이겠다는 의도도 담긴 것으로 보인다.
고려아연이 신청한 기술은 통합공정으로 이뤄진 아연·연·동 제련공정에서 발생한 부산물을 폐기하지 않고 순환·농축해 희소금속이자 핵심광물인 비스무스·인듐·안티모니·텔루륨을 회수하는 것이다. 고려아연은 부산물을 재처리해 농축하는 작업을 반복함으로써 순도와 효율성, 수익성을 높일 수 있다고 설명했다. 일례로 반도체와 항공우주 산업에 쓰이는 인듐은 아연 정광을 제련하는 과정에서 부산물로 추출되는데, 고려아연의 지난해 인듐 생산량은 92t으로 전 세계 제련소 중 가장 많다.
이번에 신청한 기술 중에는 전략광물 안티모니 제조 기술도 일부 포함돼 있다. 고려아연은 지난해 11월 격막 전해 기술을 활용한 안티모니 제조 기술을 국가핵심기술로 지정해 달라고 신청했지만, 산업부 전문위원회 심의에서 탈락한 바 있다.경영권 분쟁을 벌이고 있는 영풍·MBK 측은 당시 독보적인 신기술로 보기 어렵다는 취지의 반대 의견을 낸 것으로 알려졌다. 국가핵심기술을 보유한 기업은 해외 기업에 매각되거나 대주주가 변경될 때 산업부 장관의 승인을 거쳐야 한다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
