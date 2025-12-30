정청래·김민석·장동혁·조국… 일제히 호남으로 간 까닭은
[정치 언박싱]
연말 정치권의 발길이 호남으로 모이고 있다. 지방선거를 6개월여 앞둔 각 당 지도부는 물론 여당 차기 당대표 잠재 후보군으로 꼽히는 김민석 국무총리까지 연일 눈도장을 찍는 모습이다. 내년 있을 정계 지형 재편의 예고편격이라는 평가가 나온다.
정청래 더불어민주당 대표는 29일 전남 무안에서 열린 현장 최고위원회의에서 “대선 기간 광주·전남 골목골목 공동선대위원장으로서 전남 전 지역을 누볐다”며 호남과의 인연을 부각했다. 이어 “당대표 취임 즉시 나주에 와서 수해 복구를 하면서 ‘표나게 보답하겠다’고 말씀드렸다”면서 2026년도 전남 예산을 언급했다. 민주당 지도부는 오는 31일엔 전북을 찾아 현장 최고위원회의와 연말 인사를 진행할 예정이다.
같은 날 김 총리도 호남을 찾았다. 무안에서 열린 12·29 여객기 참사 1주기 추모식에 참석한 김 총리는 이후 신안으로 이동해 주민참여 태양광 발전 사업과 관련해 주민·관계기관 의견을 청취했다. 김 총리가 호남을 찾은 것은 지난 4일과 21일 열린 광주·전남 국정설명회에 이어 이달 들어서만 세 번째다.
두 중량급 여권 인사의 호남행이 잦아지면서 정치권 일각에서는 지선 이후 치러질 민주당의 차기 당대표 선거를 염두에 둔 행보라는 해석이 제기된다. 연임을 노리는 정 대표와 ‘차출론’의 중심 인물인 김 총리가 호남 당심을 다져놓는 밑작업에 나섰다는 시선이다.
조국 조국혁신당 대표도 이틀 만에 다시 호남에 얼굴을 비쳤다. 조 대표는 이날 광주에 마련된 고 안성례 오월어머니집 초대 관장 빈소를 찾아 조문했다. 지난 27일 전북 일대에서 민생현장 방문·정책설명회를 소화한 지 이틀 만으로, 조 대표는 최근 일주일 중 나흘을 호남에서 보냈다.
이 같은 움직임에 대해 지방선거를 앞두고 민주당의 대체 세력으로서 입지를 다져놓으려는 포석이란 평가가 중론이다. 전남에 지역구를 둔 한 민주당 의원은 “혁신당은 지금 호남에서 기반을 만들지 않으면 길이 없다고 볼 것”이라고 했다.
장동혁 국민의힘 대표도 같은 날 취임 이래 두 번째로 호남을 찾았다. 장 대표는 해남 신재생에너지 사업 현장을 돌아보기에 앞서 취재진에게 “여러 현안을 먼저 나서서 적극적으로 해결하다 보면 차츰 호남인의 마음이 국민의힘 쪽으로 올 것”이라고 말했다. 장 대표는 지난달 6일 5·18 국립묘지를 찾은 자리에서 “앞으로 매달 호남을 방문해 긴밀히 소통하고 지역 현안을 해결하겠다”고 약속한 바 있다.
지도부는 보수 최대 험지인 호남 방문을 통해 외연 확장 효과를 극대화하려는 포석인 것으로 전해졌다. 지도부 관계자는 “국민의힘에 반감을 갖고 있는 분들을 포용한다는 대표의 메시지가 가장 크게 작용할 지역이 호남”이라며 “당장의 지지율을 올리는 것보다 중요한 일”이라고 말했다. 수도권 유권자의 상당수가 호남 출신이라는 점까지 고려했을 것이라는 시선도 있다.
