부담 커진 KT… 오늘 ‘보상안’ 발표할듯
긴급이사회 열어 수습 방안 논의
정부 위약금 면제 권고 수용 관측
무단 소액결제 사건을 야기한 KT가 전체 가입자를 대상으로 위약금을 면제해야 한다는 정부의 판단이 나왔다. KT가 이를 거부할 가능성은 희박하다. 정부가 전기통신사업법에 따른 시정명령 요구 등 추가로 꺼낼 수 있는 ‘무기’가 많은 데다 이번 사태에 대한 여론의 압박도 거세기 때문이다. KT는 29일 무단 소액결제 사건에 대한 민관합동조사단의 브리핑 직후 “결과 발표를 엄중하게 받아들인다”며 “고객 보상과 정보보안 혁신 방안이 확정되는 대로 조속히 발표할 예정”이라는 입장을 냈다.
조사단은 KT 이용약관에 규정된 ‘회사 귀책 사유로 이용자가 서비스를 해지할 경우 위약금을 면제한다’는 조항을 근거로 이번 무단 소액결제 사고가 위약금 면제 사유에 해당한다고 판단했다. 이에 따르면 실제 소액결제 피해를 봤거나 개인정보가 유출된 가입자는 물론 피해가 확인되지 않은 나머지 가입자도 모두 위약금 없이 KT 서비스를 해지하거나 통신사를 변경할 수 있다. 조사단 조사에서는 무단 소액결제로 368명이 2억4319만원의 금전적 피해를 입었고, 2만2227명의 가입자 식별번호(IMSI)·단말기 식별번호(IMEI) 등이 유출된 것으로 파악됐다.
KT는 30일 긴급이사회를 열어 위약금 면제 범위와 고객 보상안 등을 논의할 것으로 알려졌다. 29일에는 KT 차기 대표이사 후보인 박윤영 전 KT 기업부문장과 김용헌 KT 이사회 의장 간 첫 회동도 있었다. 두 사람은 개인정보 유출 사안의 심각성을 공유하고 국민 불편·불안 최소화 및 고객 신뢰 회복을 위한 후속 조치에 적극 협력하기로 했다.
이에 따라 KT가 과학기술정보통신부의 위약금 면제 권고를 수용하고 추가적인 보상안도 발표할 것이란 관측이 우세하다. 이를 거부할 경우 정부는 초소형 기지국(펨토셀) 부실 관리에서 드러난 법령 위반 사항 등을 들어 시정명령 등을 요구하고, 사업자 등록취소까지 검토할 수 있다. 앞서 SK텔레콤은 정부 조사 결과 발표가 있었던 지난 7월 4일 당일 위약금 면제 및 보상안을 내놨었다.
류제명 과기정통부 2차관은 이날 브리핑에서 “위약금 면제 대상 소급적용 범위 등에 대해 KT가 지난 SK텔레콤의 사례처럼 고객의 불편을 최소화하고 국민 눈높이에 맞는 적절한 결정을 내릴 것으로 기대한다”고 말했다.
올해 이동통신 업계를 비롯해 업종을 불문하고 대형 보안 사고가 이어지면서 이용자 피로감이 높아진 상황을 감안하면 KT가 전 고객 위약금 면제 조치를 해도 실제 가입자 이동은 제한적일 것이라는 관측도 나온다.
김지훈 기자
