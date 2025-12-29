“불필요한 지출 찾아 없애고 민생·성장엔 과감하게 투자”
이혜훈 후보자, 첫 출근길서 강조
‘확장 재정’ 李정부 기조 합치 관건
‘확장 재정’을 앞세운 이재명정부 기획예산처 초대 장관 후보자에 건전 재정을 강조해온 이혜훈 전 국민의힘 의원이 지명되자 큰 틀에선 정부 기조에 발맞추면서도 나랏빚 증가 최소화를 위해 강도 높은 ‘지출 다이어트’를 병행하지 않겠느냐는 관측이 나온다.
이 후보자의 과거 발언을 보면 정부 재정 지출 등 측면에서 현 정부와 언뜻 결이 달라 보인다. 그는 한 언론 인터뷰에서 “재정 규모가 확대된 만큼 큰돈을 효과적으로 누수 없이 쓰느냐가 중요하다”며 “정부 예산은 민간을 이끌어내는 마중물이 돼야지 재정으로 모든 일을 해결하겠다는 건 안 된다”고 밝혔다.
국가부채 확대에 대해서도 경계하는 모습을 보였다. 그는 2015년 YTN 라디오에서 “국가부채 문제가 심각하다. 경제가 안 좋을 때 버틸 수 있는 최후의 안전판이 재정 건전성”이라고 강조했다.
다만 지출 구조조정으로 재정 여력을 확보하고 인공지능(AI) 등 이재명정부가 추진하는 미래 먹거리산업 투자는 적극 뒷받침할 가능성이 크다. 이 후보자는 29일 인사청문회 준비 사무실 출근길에 “불필요한 지출은 찾아내 없애고 민생과 성장에는 과감히 투자하는 방식이 필요하다”고 강조했다. 전날 후보자 임명 직후에는 “성장과 복지 모두를 달성하고 지속 성장을 이뤄내야 한다는 이재명정부의 국정 목표는 저의 입장과 같으며 모든 것을 경제 살리기와 국민 통합에 쏟아붓겠다”고 밝혔다.
과거 연구 등을 감안할 때 연금개혁 등 산적한 구조적 현안을 해결하는 데 어떤 역할을 할지에 대해서도 관심이 쏠린다. 한국개발연구원(KDI) 연구위원으로 활동했던 그는 2001년 ‘2001년도 국가 예산과 정책목표: 경제사회 여건 변화와 재정의 역할’ 단행본에서 “연금 재정의 안정성을 유지하기 위해 보험료를 대폭 인상해야 한다”고 밝혔다.
조직 개편을 앞둔 기획재정부 내에서는 기대와 함께 우려가 교차한다. 한 기재부 관계자는 이 후보자에 대해 “기재부에서 어느 정도 직급 이상인 직원들은 이 후보자가 과거 의원으로 활동할 때 모습을 다 아는데, 합리적이고 정책에 집중하는 인물이었다”고 전했다. 이어 “여야 모두에 공격받을 수 있다는 우려도 있는데 확장재정 등 재정 운영 방침은 청문회를 통해 후보자 철학이 나와야 구체화될 것 같다”고 했다.
한편 국회 인사청문회 등 최종 임명까지 한 달가량 걸리는 점을 고려하면 내년 1월 2일 정식 출범하는 기획처는 당분간 장관이 공석인 상태로 업무를 시작해야 할 것으로 보인다.
