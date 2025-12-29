새해 수도권 ‘쓰레기대란’ 피했지만… ‘원정 소각’ 새 불씨
지자체들, 직매립 전면 금지 앞두고
민간 소각장 위탁… 지역 갈등 우려
새해부터 생활폐기물 직매립이 전면 금지되고 소각 후 매립이 의무화됨에 따라 공공 소각장이 부족한 수도권 지방자치단체들이 민간 소각장 위탁계약에 나서고 있다. 이에 따라 당장 ‘쓰레기 대란’이 발생할 가능성은 크지 않지만 민간·원정 소각으로 메우는 구조가 고착될 경우 폐기물 처리 비용 증가, 지역 간 갈등 등 부작용이 뒤따를 수밖에 없다는 지적이다.
29일 기후에너지환경부가 서울 25곳, 인천 10곳, 경기 31곳 등 수도권 기초지자체 66곳의 직매립 금지 이행 준비 현황을 점검한 결과 절반인 33곳은 기존 공공 소각시설 활용 등 자체 역량으로 제도 이행이 가능한 것으로 파악됐다.
나머지 33개 지자체는 공공 소각시설 용량 부족으로 민간 위탁에 의존해야 하는 상황이다. 이들 중 25곳은 이미 민간 소각시설과의 위탁계약을 체결했거나 연내 계약을 마칠 예정이다. 행정절차 지연 등으로 다음 달 중 계약을 마무리할 8개 지자체는 기존 위탁계약 물량 확대, 임시 보관장소 활용 등 단기 대책을 가동해 수거 지연을 막겠다는 계획이다.
정부는 준비가 미흡한 경우를 대비해 ‘폐기물관리법 시행령·시행규칙 일부개정안’을 30일부터 시행한다. 개정안은 ‘불가피한 비상상황 발생이 우려돼 기후부 장관이 관계 시도지사와 협의해 인정한 경우’ 등을 매립 금지의 예외 상황으로 허용했다.
문제는 지자체들의 직매립 금지 대비가 미흡했던 탓에 공공에서 처리하지 못한 생활폐기물이 민간에 몰리고 있다는 것이다. 심지어 수도권 민간 소각장에서 감당하지 못한 쓰레기가 비수도권으로 향하는 ‘원정 소각’까지 현실화되고 있다.
민간 소각시설 의존도가 높아지면 비교적 높은 처리비에 운송비 부담까지 더해져 지자체 예산 부담 확대가 불가피하다. 이는 생활폐기물 처리 비용이 포함된 종량제봉투의 가격 인상 등 시민 부담으로 이어질 공산이 크다. 원정 소각이 늘어나면서 지역민들의 반발이 거세지고 있다는 점도 풀어야 할 숙제다.
전문가들과 환경단체는 민간 위탁을 줄이기 위한 공공 소각장 확보와 함께 일회용품 사용을 줄이고 재사용·재활용을 확대하는 등 폐기물 발생량 자체를 줄이는 보다 근본적인 정책이 병행돼야 한다고 입을 모은다.
김성환 기후부 장관은 “제도 시행 초기 쓰레기 수거 지연 등 혼란이 발생하지 않도록 각 지자체에서 현장 상황에 맞는 이중 삼중의 대안을 마련해 달라”며 “정부는 일회용품 감축, 분리배출 개선 등 생활폐기물 감량정책 강화와 함께 각 지자체가 필요한 공공 소각·재활용 시설을 신속히 갖추겠다”고 말했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
