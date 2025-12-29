민중기 의혹, 강압 수사 논란… 김건희 특검 리스크 이어졌다
민 특검 주식 불법 거래 의혹 불거져
파견 검사들 원대 복귀 요청 사태도
김건희 특검은 민중기 특별검사의 주식 거래 논란과 파견 검사의 복귀 요청 등 여러 리스크에 번번이 발목을 잡혔다. 대형 악재에 부닥치면서 특검의 수사 동력도 떨어진 것으로 분석된다.
29일 막을 내린 특검의 최대 리스크로는 민 특검이 미공개 정보를 이용해 주식을 거래했다는 의혹이 꼽혔다. 민 특검은 서울고법 부장판사로 있던 2010년 태양광 소재 업체 네오세미테크 주식을 상장폐지 직전 전량 매도한 사실이 드러나 논란이 일었다. 당시 회사 대표가 민 특검과 대전고·서울대 동기라는 점을 두고 석연치 않다는 뒷말이 나왔다.
민 특검 측은 지인 소개로 투자해 증권사 직원의 권유에 따라 매도했다고 해명했지만 구체적 매도 시점과 지인이 누구인지 밝히지는 않았다. 민 특검은 최종 수사 결과를 발표한 이날도 기자들과의 질의응답 전 자리를 뜨면서 해명을 내놓지 않았다.
특검은 파견 검사 40명 전원의 ‘원대 복귀’ 요청 사태에도 크게 출렁였다. 이들은 지난 9월 “검사의 중대범죄에 대한 직접수사 기능이 상실됐다”며 일선 검찰청 복귀를 요청하는 입장문을 냈다. 검찰청 폐지를 핵심으로 한 정부조직법 개정안이 국회 본회의를 통과하자 집단 의사 표시를 한 것이다. 이후 특검 수뇌부와 파견 검사들이 ‘맡은 수사부터 끝내자’는 원칙에 서로 합의하면서 내홍은 잦아들었다. 하지만 수사 동력을 다시 끌어올리기는 어려웠다.
특검은 또 경기도 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 조사받던 공무원 A씨 사망 사건에 흔들렸다. A씨는 지난 10월 피의자 신분으로 특검 조사를 받은 지 8일 만에 자택에서 숨진 채 발견됐다. 그의 생전 자필 메모에는 ‘계속되는 회유와 강압에 기억에도 없는 진술을 했다’는 내용이 담겼다. 해당 수사를 맡은 문홍주 특검보는 “불행한 일”이라며 고개를 숙였다.
‘편파 수사’ 비판도 거셌다. 특검이 지난 8월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 더불어민주당 소속 정치인들도 금품을 받았다는 진술을 확보하고도 수사를 이어가지 않은 탓이다. 특검은 지난 9일 사건을 경찰청 국가수사본부로 뒤늦게 넘겼지만 민 특검 등은 고위공직자범죄수사처의 수사를 받게 됐다.
박장군 이서현 기자 general@kmib.co.kr
