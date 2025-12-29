중국, 또 대만 포위 훈련… 대만에 무기 판 미국에도 경고

9개월 만에 육·해·공·로켓군 동원

미국엔 “대만 무장 후과 인식하라”

중국 인민해방군이 대만을 포위하는 훈련을 시작한 29일 대만 공군 미라주 2000 전투기가 신주 공군기지에서 이륙하고 있다. AFP연합뉴스

중국 인민해방군이 9개월 만에 다시 대만 포위 훈련을 시작했다. 미국이 대만에 공격용 무기를 대량 판매키로 한 데 대한 경고로 풀이된다.



중국군 동부전구 대변인은 29일부터 육·해·공·로켓군 등 병력을 동원해 대만해협과 대만 북·서남·동남·동부 해역에서 ‘정의의 사명-2025’ 훈련을 진행한다고 밝혔다.



대변인은 “해·공군의 전투 대비 순찰과 종합 통제권 탈취, 주요 항만·지역 봉쇄, 외곽 입체 차단 등에 훈련의 중점을 둘 것”이라며 “함선·항공기가 여러 방향에서 대만 섬에 접근하며 여러 군종이 합동 돌격함으로써 합동 작전 실전 능력을 검증하는 것이 목적”이라고 설명했다. 이어 “이번 훈련은 대만 독립·분열 세력과 외부 간섭 세력에 대한 엄중한 경고이자 국가 주권과 통일을 수호하는 행동”이라고 강조했다.



이에 대해 궈야후이 대만 총통부 대변인은 “중국 당국은 군사 위협 수단으로 주변 국가를 위협하고 있다”며 “대만은 엄중히 규탄한다”고 밝혔다.



중국군은 라이칭더 대만 총통이 중국을 적대 세력으로 규정한 직후인 지난 4월 초에도 대만을 포위·봉쇄하는 ‘해협 레이팅(천둥)-2025A’ 훈련을 실시했다.





중국중앙TV(CCTV) 계열의 소셜미디어 계정 위위안탄톈은 중국군 소속 전문가를 인용해 이번 훈련이 미국과 대만의 ‘111억 달러 무기 거래’ 때문이라고 전했다.



중국 외교부도 이날 대만에 대한 무기 판매 중단을 요구했다. 외교부는 “미국은 대만 무장의 심각한 후과를 똑똑히 인식해야 한다”면서 “미국이 무력으로 대만 독립을 돕는다면 중·미 충돌의 리스크를 높일 것”이라고 경고했다. 이어 “70여년 전 미국은 대만해협에 군함을 보내 무력으로 중국 통일을 가로막았다”며 “중국은 70여년 전의 중국이 아니다. 중국과 대만의 역학 관계에 근본적 변화가 생겼다”고 주장했다.



미국 정부는 지난 18일 다연장로켓 하이마스와 M107A7 자주포, 자폭 드론 등 공격용 무기가 포함된 111억 달러 규모의 무기 판매를 승인했다. 역대 최대 규모인 이번 무기 판매에 발끈한 중국은 26일 미국 방산업체 20곳과 경영진 10명에 대한 제재를 단행했다.



워싱턴포스트는 28일(현지시간) 중국이 전면적인 군비 경쟁에 대비해 핵탄두 생산시설을 빠르게 확장하고 있다고 보도했다. 위성사진에 따르면 쓰촨성 핑퉁 인근의 산악 지대에 있는 핵탄두 관련 생산 단지에선 지난 5년간 대대적인 증설 공사가 이뤄졌다. 쓰촨성 쯔퉁의 다른 핵 관련 시설도 2019년 이후 크게 확장됐다.



신장위구르 자치구 뤄부포호 핵실험장에선 최근 몇 년간 새로운 지하 터널과 대형 수직 갱도가 조성돼 핵실험 재개 가능성이 커졌다. 미 국방부는 최근 공개한 ‘2025 중국 군사력 보고서’에서 중국이 현재 600여기인 핵탄두를 2030년까지 1000기로 늘릴 것이라고 전망했다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



