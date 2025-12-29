국방부, 여인형·이진우·고현석 ‘파면’… 곽종근은 ‘해임’
‘12·3 계엄’ 가담 장성들 중징계
곽종근 ‘진실 규명 협조’ 참작 감경
문상호는 징계 관련 절차 진행 중
징계 번복 논란 대령 ‘정직 2개월’
국방부가 12·3 비상계엄에 가담한 책임을 물어 여인형 전 국군방첩사령관(이하 중장)과 이진우 전 수도방위사령관, 고현석 전 육군참모차장을 파면 조치했다. 곽종근 전 특수전사령관(중장)은 파면 의결됐지만 진실 규명에 협조한 점이 참작돼 해임으로 감경됐다. 비상계엄 약 1년 만에 주요 사령관들에 대한 징계 처분이 이뤄졌다.
국방부는 29일 여·이·곽 전 사령관을 법령준수의무위반·성실의무위반으로, 고 전 차장을 법령준수의무위반으로, 그리고 대령 1명을 성실의무위반으로 중징계 처분했다고 밝혔다. 여 전 사령관과 이 전 사령관, 고 전 차장은 파면 처분을 받았으며 곽 전 사령관은 지난 19일 파면으로 징계위원회에서 의결됐지만 계엄 이후 실체적 진실 규명과 헌법 질서 회복에 기여한 점을 인정받아 해임으로 감경된 것으로 전해졌다. 문상호 전 정보사령관(소장)도 징계위에 회부됐으나 결정은 아직 나오지 않았다.
여·이·곽 전 사령관은 지난해 12월 3일 계엄 선포 뒤 국회와 중앙선거관리위원회에 병력을 출동시킨 혐의를 받는다. 현재 내란중요임무종사 혐의로 기소돼 재판받고 있다. 내란 특검은 지난 24일 군사법원에서 재판받고 있는 이들 사건을 넘겨받았고, 현재 서울중앙지법으로 모두 이송된 상태다. 고 전 차장은 계엄 당시 박안수 계엄사령관의 지시를 받고 육군본부 참모들이 탑승한 ‘계엄버스’를 출발시킨 인물이다. 계엄버스는 지난해 12월 4일 국회에서 계엄 해제가 의결된 뒤 새벽 3시쯤 계룡대 육군본부에서 서울을 향해 출발했다가 30분 만에 복귀했다.
징계 번복으로 논란이 된 유재원 전 방첩사 사이버보안실장(대령)은 최종적으로 ‘정직 2개월’ 처분을 받은 것으로 알려졌다. 징계위는 당초 유 대령에게 ‘징계사유 없음’을 결정했지만 상부 지시로 이를 뒤집고 징계 조치했다. 정빛나 국방부 대변인은 “재검토 지시는 징계권자의 권한”이라고 말했다. 유 대령이 국회의 비상계엄 해제 의결 후 선관위 출동 명령을 실행한 점, 부하의 만류에도 출발을 강행한 점이 반영된 것으로 보인다.
국방부는 앞서 계엄 당시 계엄사령부 기획조정실장을 지낸 이재식 전 합동참모본부 전비태세검열차장(준장)과 계엄버스에 탑승했던 김승완 전 국방부 조사본부장 직무대리(준장)에게 각각 파면, 강등 처분을 내렸다. 이로써 징계위에 회부된 장성 7명과 대령 1명 중 문 전 사령관을 제외한 7명 모두는 본인 통보 절차를 거쳐 파면·해임 등 중징계를 받게 됐다.
