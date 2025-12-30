[관가뒷담] 이유 모르는 차관 연속 경질에 관가 술렁
농식품부 이어 국토부 차관 경질
정책 연속성 훼손, 사기 저하 우려
정부 부처 차관들이 잇따라 조기 교체되면서 공직 사회가 술렁이고 있다. 농림축산식품부에 이어 국토교통부도 차관이 취임 수개월 만에 물러나자 이례적이라는 평가가 나오고 있다. 사전에 교체 움직임이 없었던 데다 사유 역시 명확하지 않아 그 배경을 두고 여러 추측이 나오고 있다.
국토부는 홍지선 신임 2차관이 28일 임명되면서 지난 7월 임명된 강희업 전 2차관이 임명 5개월 만에 교체됐다. 이번 인사를 두고 국토부 내부에선 “전혀 예상치 못한 인사”라며 당혹감을 감추지 못하고 있다. 강 전 차관 본인도 발표 직전까지 경질 여부를 인지하지 못했던 것으로 전해진다.
그동안 국토부 2차관직은 철도·교통 분야의 고도의 전문성을 이유로 내부 인사가 승진하는 것이 관례였다. 강 전 차관도 철도국장, 대도시권광역교통위원회 위원장 등을 거친 정통 국토부 관료다. 하지만 경기도 관료 출신인 홍 차관이 발탁되면 2013년 국토부 조직 개편 이후 첫 외부 출신 2차관이 됐다.
교체 배경을 두고 관가에선 지난 12일 국토부 업무보고가 영향을 줬다는 해석이 나온다. 당시 이재명 대통령이 철도차량 제작업체 다원시스의 납품 지연, 인천공항공사 ‘책갈피 달러’ 논란 등 2차관 관할의 현안을 거론한 장면이 이번 인사와 무관치 않다는 것이다. 이 대통령은 다원시스 지연 건과 관련해 “정부기관이 대규모 사기를 당한 사건 같다”고 질타했다.
이번 인사를 두고 관가에서 더욱 술렁이는 이유는 앞선 농식품부 차관 교체와 비슷한 흐름을 보였기 때문이다. 앞서 강형석 전 농식품부 차관이 임기를 채우지 못한 채 물러났을 때도 대통령실이나 부처에선 명확한 사유를 밝히지 않았다.
농식품부에 이어 국토부도 명확한 사유가 알려지지 않은 채 차관이 물러나자 관가에선 차관 자리가 ‘공직의 꽃’이 아닌 기피 대상이 될 수 있다는 우려도 나온다. 장·차관으로 퇴직하면 명예퇴직 수당이 지급되지 않는 구조인 만큼 내부 승진 인사들은 일정 기간 이상 재임해 해당 직급의 보수로 손실분을 상쇄해야 한다는 인식이 강하다. 한 정부 관계자는 “불확실성이 높은 인사는 정책 연속성 훼손과 조직 사기 저하로 이어질 수 있다”고 우려했다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
