통일교 문건에 ‘국내 VIP 담당 송광석’… 산하 재단 수사 확대
경찰, 로비 의혹 핵심 고리로 지목
전재수 외 정치권 로비 전반 조사
경찰이 통일교 천주평화연합(UPF) 회장을 맡았던 송광석씨를 통일교 로비 의혹의 핵심 고리로 보고 수사를 확대하고 있다. 경찰은 전재수 전 해양수산부 장관 등 정치인 3명의 금품수수 의혹뿐 아니라 통일교의 정치권 로비 의혹 전반을 들여다본다는 방침이다.
29일 국민일보 취재를 종합하면 경찰은 최근 전직 통일교 세계본부 총무처장 조모씨에 대한 참고인 조사에서 ‘한국 VIP 담당 송광석’이라는 내용이 포함된 ‘TM’(True Mother·참어머니라는 뜻으로 한학자 총재를 지칭) 보고 문건의 일부를 제시했다. TM 문건에는 2020년 1월 29일과 1월 30일 특별보고에 ‘한국 VIP 섭외현황: 송광석’이라고 적혀 있다. 2020년은 통일교가 문선명 총재의 탄생 100주년을 기념하면서 ‘월드 서밋’ 등 대형 행사를 열었던 때다.
TM 문건 곳곳에는 송씨가 정치권 인사와 접촉하고 통일교 현안에 협조를 구한 정황이 있다. 송씨는 2017년 10월 임종성 전 더불어민주당 의원과 관련해 “임 의원에게 참부모님을 증거하며 엄중한 남북 관계에서도 의원연합 활동의 중요성을 강조했다” “국토건설교통위 소속이라 천원단지 건설에 힘이 될 것”이라고 보고했다.
경찰은 송씨가 2019년쯤 여야 정치인에게 불법 후원금을 전달했다는 혐의(정치자금법 위반 등)를 수사 중이다. 송씨는 2018~2020년 통일교 내 국회의원 지원 조직으로 알려진 세계평화국회의원연합(IAPP) 회장을 지냈다. 송씨의 2017년 12월 보고에는 “한국에서 한·일 터널 추진 운동을 주도하기 위해 세계평화도로재단(현 세계피스로드재단)의 부이사장 겸 한국회장으로 일하는 것이 대외 섭외나 활동에 도움이 될 것”이라는 내용도 있다.
경찰은 최근 세계피스로드재단 관계자 A씨에 대한 참고인 조사에서 재단이 송씨의 정치권 불법 후원 의혹과 직접적인 관련이 있는지 조사한 것으로 파악됐다. 이 재단은 통일교 산하로 한·일 해저터널 프로젝트 연구 및 지원 활동을 하고 있다. A씨는 “통일교 로비 의혹과 재단 사업은 관계없다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
차민주 이서현 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사