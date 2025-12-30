용산에 몰렸던 집회·시위… 다시 청와대 앞으로
삼보일배·1인 시위 등 5건 신고
이재명 대통령이 청와대로 돌아오면서 용산 대통령실 주변으로 몰렸던 각종 집회·시위가 청와대 인근으로 장소를 옮기고 있다.
경찰에 따르면 29일 서울 종로구 효자동 청와대 사랑채 일대에 신고된 집회·시위는 모두 5건이다. 전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 청와대분회 조합원들은 이날 오전 광화문광장에서 청와대 사랑채 방면으로 고용 보장을 요구하는 삼보일배 행진을 했다. 이들은 청와대 개방 당시 경내 보안·안내 등 용역업무를 담당해 왔다. 하지만 청와대 이전으로 계약 만료 통보를 받았다며 부당 해고를 주장했다.
지난해 이주민 단속 과정에서 숨진 베트남 이주노동자 고 뚜안씨를 추모하는 집회도 청와대 앞에서 열렸다. 뚜안씨의 부친 부반숭씨는 108배를 진행한 뒤 “진상규명위원회를 만들어 딸의 죽음을 밝혀 달라”고 요구했다. 6월부터 용산 대통령실 인근에서 무기한 농성 중이던 태안화력발전소 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회도 사랑채 앞으로 자리를 옮겨 농성을 이어갔다. 세종호텔 정리해고 철회, 한국옵티칼 고용승계, 세월호 진상조사 요구 등의 구호를 외치는 미신고 1인 시위도 진행됐다. 경찰은 경비인력을 청와대 일대로 재배치하는 등 경비태세를 강화했다.
유경진 이찬희 기자 ykj@kmib.co.kr
