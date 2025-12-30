한국 수출 새 역사 썼다… 세계 6번째 7000억 달러 달성

미국발 관세 불확실성에도 성과

AI 투자·반도체 가격 상승 호재

외국인직접투자도 연간 최대실적

“지재권 부족… 기초체력 다져야”

뉴시스

한국의 올해 연간 수출액이 처음으로 7000억 달러를 돌파했다. 2018년 6000억 달러 고지를 넘어선 지 7년 만에 세계에서 여섯 번째로 7000억 달러 고지에 도달했다. 올해 상반기 다소 주춤했던 수출은 전 세계적인 인공지능(AI) 투자 확대 흐름과 맞물린 반도체 수출 증가 등의 영향으로 하반기 들어 크게 증가했다.



산업통상부는 29일 오후 1시 3분 기준 잠정 집계 결과 연간 누계 수출액이 7000억 달러를 기록했다고 밝혔다. 1948년 정부 수립 당시 연간 1900만 달러에 불과했던 수출액을 77년 만에 3만6000배 끌어올렸다. 송영관 한국개발연구원 선임연구위원 “미국 관세 불확실성을 잘 이겨냈고, 고환율 영향 역시 수출 증대에 일조했다”고 말했다.





국제적으로는 6번째 ‘7000억 달러 클럽’ 반열에도 올랐다. 7000억 달러 기록을 달성한 국가는 한국 외에 미국(2000년) 독일(2003년) 중국(2005년) 일본(2007년) 네덜란드(2018년)뿐이다. 특히 한국은 수출 6000억 달러는 프랑스에 이어 세계에서 7번째로 달성했지만, 7000억 달러 고지는 프랑스보다 먼저 올랐다.



이번 기록은 미국이 시작한 ‘관세 전쟁’ 파고 속에서 달성했다. 올 1월 수출액은 최대 수출 시장인 미국발 관세 불확실성 여파로 1년 전보다 10.1% 감소했다. 이후 5월(-1.3%)까지 정체 상태였던 수출은 6월부터 6개월 연속 월 기준 역대 최대 수출액 기록을 갈아치우며 전체 누적 수출액을 끌어올렸다. 비상계엄 이후 국내 정치적 불확실성 해소와 대외 불확실성인 한·미 통상 협상을 타결한 영향이 컸다는 분석이다.



생성형 AI 경쟁 속에 전 세계적으로 반도체 가격이 상승한 점도 호재가 됐다. 지난 20일 기준 누적 수출액 6804억 달러 중 반도체 수출액은 1642억 달러로 전체의 24.1%를 차지한다. 반도체 수출액은 이미 1~11월 누적 기준으로도 역대 연간 최대 기록을 넘어섰다. 여기에 자동차와 선박, 바이오 등 주력 제조업과 식품·화장품 및 전기기기 등 신성장 동력의 수출이 더해졌다.



이 같은 상황은 외국인직접투자(FDI) 증대로도 이어졌다. 산업부에 따르면 올해 FDI 실적은 이날 기준 350억 달러로 지난해 기록한 연간 최대 실적(345억7000만 달러)을 이미 넘어섰다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담을 계기로 아마존웹서비스 등 글로벌 기업 7곳이 5년간 70억 달러를 투자하겠다고 밝힌 점이 실적 증대를 이끌었다.



‘반도체 슈퍼 사이클’이 내년에도 당분간 이어질 수 있는 만큼 수출 호조 흐름은 지속될 전망이다. 다만 전문가들은 이럴 때일수록 기초체력을 다질 필요가 있다고 지적했다. 송 선임연구위원은 “한국은 아직 지식재산권 등의 측면에서 부족한 부분이 있다”며 “경쟁국과의 기술력 격차를 가져가기 위한 노력이 필요하다”고 말했다.



세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국의 올해 연간 수출액이 처음으로 7000억 달러를 돌파했다. 2018년 6000억 달러 고지를 넘어선 지 7년 만에 세계에서 여섯 번째로 7000억 달러 고지에 도달했다. 올해 상반기 다소 주춤했던 수출은 전 세계적인 인공지능(AI) 투자 확대 흐름과 맞물린 반도체 수출 증가 등의 영향으로 하반기 들어 크게 증가했다.산업통상부는 29일 오후 1시 3분 기준 잠정 집계 결과 연간 누계 수출액이 7000억 달러를 기록했다고 밝혔다. 1948년 정부 수립 당시 연간 1900만 달러에 불과했던 수출액을 77년 만에 3만6000배 끌어올렸다. 송영관 한국개발연구원 선임연구위원 “미국 관세 불확실성을 잘 이겨냈고, 고환율 영향 역시 수출 증대에 일조했다”고 말했다.국제적으로는 6번째 ‘7000억 달러 클럽’ 반열에도 올랐다. 7000억 달러 기록을 달성한 국가는 한국 외에 미국(2000년) 독일(2003년) 중국(2005년) 일본(2007년) 네덜란드(2018년)뿐이다. 특히 한국은 수출 6000억 달러는 프랑스에 이어 세계에서 7번째로 달성했지만, 7000억 달러 고지는 프랑스보다 먼저 올랐다.이번 기록은 미국이 시작한 ‘관세 전쟁’ 파고 속에서 달성했다. 올 1월 수출액은 최대 수출 시장인 미국발 관세 불확실성 여파로 1년 전보다 10.1% 감소했다. 이후 5월(-1.3%)까지 정체 상태였던 수출은 6월부터 6개월 연속 월 기준 역대 최대 수출액 기록을 갈아치우며 전체 누적 수출액을 끌어올렸다. 비상계엄 이후 국내 정치적 불확실성 해소와 대외 불확실성인 한·미 통상 협상을 타결한 영향이 컸다는 분석이다.생성형 AI 경쟁 속에 전 세계적으로 반도체 가격이 상승한 점도 호재가 됐다. 지난 20일 기준 누적 수출액 6804억 달러 중 반도체 수출액은 1642억 달러로 전체의 24.1%를 차지한다. 반도체 수출액은 이미 1~11월 누적 기준으로도 역대 연간 최대 기록을 넘어섰다. 여기에 자동차와 선박, 바이오 등 주력 제조업과 식품·화장품 및 전기기기 등 신성장 동력의 수출이 더해졌다.이 같은 상황은 외국인직접투자(FDI) 증대로도 이어졌다. 산업부에 따르면 올해 FDI 실적은 이날 기준 350억 달러로 지난해 기록한 연간 최대 실적(345억7000만 달러)을 이미 넘어섰다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담을 계기로 아마존웹서비스 등 글로벌 기업 7곳이 5년간 70억 달러를 투자하겠다고 밝힌 점이 실적 증대를 이끌었다.‘반도체 슈퍼 사이클’이 내년에도 당분간 이어질 수 있는 만큼 수출 호조 흐름은 지속될 전망이다. 다만 전문가들은 이럴 때일수록 기초체력을 다질 필요가 있다고 지적했다. 송 선임연구위원은 “한국은 아직 지식재산권 등의 측면에서 부족한 부분이 있다”며 “경쟁국과의 기술력 격차를 가져가기 위한 노력이 필요하다”고 말했다.세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지