내년 국민연금 보험료 인상

입력:2025-12-30 02:04
2033년까지 매년 0.5%p씩 올라
월급 309만원 직장인, 월 7700원↑


내년부터 국민연금 전체 가입자의 월 평균소득 309만원을 기준으로 보험료가 직장가입자는 월 7700원, 지역가입자는 1만5400원 각각 오른다.

보건복지부는 29일 보도자료를 내고 이런 내용을 포함해 내년부터 달라지는 국민연금 제도를 안내했다.

지난 4월 국민연금법이 개정되면서 보험료율은 매년 0.5% 포인트 높여 2033년 13%로 조정된다. 이에 따라 현재 월 소득의 9%인 보험료율이 내년에는 9.5%로 책정된다.

보험료율을 전액 납부하는 지역가입자는 1만5400원이, 근로자와 사용자가 절반씩 부담하는 직장가입자는 7700원이 각각 오르는 것이다.

정부는 보험료 부담이 상대적으로 많아지는 지역가입자를 위해 월 소득 80만원 미만이면 보험료의 50%를 12개월간 지원한다. 73만6000여명이 월 최대 3만7950원을 받을 전망이다.

노령연금 소득활동 감액 제도도 내년 6월부터 개선된다. 소득활동을 이유로 연금액을 감액하는 건 불합리하다는 지적에 따른 조치다.

현재는 수급자의 근로·사업소득이 전체 가입자 평균소득보다 많으면 초과분을 5구간으로 나눠 5~25%의 감액률을 적용하고 있다.

그러나 내년부터는 1~2구간(올해 기준 월 소득 509만원 미만)까지는 감액 없이 연금액을 수령할 수 있다고 복지부는 전했다.

김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr

