與 “서해 사건 조작” 또 특검카드… 검찰 없애더니 선넘는 ‘특검 정치’

정청래 더불어민주당 대표가 29일 문재인정부 시절 안보라인 인사들이 서해 공무원 피격 은폐 의혹 사건으로 기소된 것을 ‘조작 기소’로 규정하고 특별검사 추진 가능성을 내비쳤다. 새해 1호 법안으로 2차 종합특검 강행 처리를 공언하고 신천지를 추가한 통일교 특검에 이어 서해 사건 특검 카드까지 거론하면서 집권여당의 과도한 ‘특검 정치’를 놓고 뒷말이 나온다. 검찰 수사 권한 집중을 막겠다며 검찰청 폐지를 주도한 민주당이 의혹이 터질 때마다 특검을 활용하는 건 모순이라는 것이다. 야당은 민주당이 ‘입맛대로 특검’으로 하명수사를 벌이며 야권을 압박하고 있다고 비판했고, 민주당 내에서도 ‘특검 피로감’을 내비치는 목소리가 나온다.
정 대표는 이날 전남 무안군에서 열린 현장 최고위원회의에서 “(검찰이 서해 사건을) 전 정부 죽이기, (당시) 야당 탄압의 일환으로 조작 기소한 것 아니냐는 의혹을 더욱 품게 된다”며 “조작 기소 관련자에 대한 수사가 미진할 경우 진상 규명을 위한 특검을 다시 할 수밖에 없다”고 밝혔다. 그러면서 정성호 법무부 장관에게 “이 조작 기소 의혹에 관련된 자들에 대한 감찰, 그리고 수사를 철저하게 해주시길 바란다”며 “법무부에서 이 점에 대해 철저히 감찰과 수사를 해주실 것을 말씀드린다”고 당부했다.
이날 국가정보원은 서해 공무원 피살 사건과 동해 북한 어민 북송 사건 재판에서 무죄판결을 받은 서훈 전 국가안보실장과 박지원 전 국정원장에 대한 고발을 취하하기로 하고 피고발인과 국민에게 사과했다.
정 대표의 서해 사건 특검 시사 발언과 국정원의 고발 취하에 대해 국민의힘은 강하게 반발했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 “민주당은 대규모 인력과 재정이 투입되는 특검을 남발하며 정치적 공세를 펴고 있다”며 “유례없는 3대 특검(내란·김건희·채해병) 동시 가동에 이어 또다시 3개 특검 카드를 꺼내는 것은 민주당이 특검을 통해 주문 수사에 용이하기 때문일 것이고, 그 결과의 편향성은 불 보듯 뻔하다”고 지적했다. 민주당이 2차 종합특검과 통일교 특검에 더해 서해 사건 특검 등 사안마다 건건이 특검 대치 정국을 만들어 불리한 국면을 벗어나기 위한 정치적 수단으로 악용하고 있다는 취지다. 주진우 국민의힘 의원은 페이스북을 통해 “국정원이 고발 취하한 것 자체가 직권남용”이라며 “박지원 (의원) 등 (1심 판결에 대해 검찰이) 항소 포기하려는 포석임이 확실해졌다”고 주장했다.
