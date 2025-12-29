추경호, 대구시장 출마 선언
“오직, 대구 경제발전에 승부”
‘사법 리스크’ 정면 돌파 의지
추경호(사진) 국민의힘 의원이 29일 “대구 경제를 살리겠다”며 내년 6·3 지방선거 대구시장 출마를 공식 선언했다. 12·3 비상계엄 해제 표결 방해 혐의로 재판을 받는 등 사법리스크에 대해선 “저열한 정치 탄압과 정치 보복에는 단호히 맞서 반드시 이겨내겠다”며 정면돌파 의지를 드러냈다.
대구 달성군에서 내리 3선을 한 추 의원은 ‘출마의 변’을 통해 “대구는 대한민국 3대 도시라는 과거의 영광을 뒤로한 채 깊은 침체에 빠져 있다. 이제 정말 대구 경제를 살려야 한다”며 “지금 대구에 필요한 것은 경제를 알고 경제 현안을 풀 줄 아는 경제 리더십”이라고 밝혔다.
그는 “저는 35년간 경제관료로 일하며 대한민국 경제 정책과 예산을 책임져 왔고, 경제부총리 겸 기획재정부 장관으로 국가 경제의 키를 잡았다”며 “3선 국회의원과 원내대표를 거치며 정치적 역량과 네트워크를 쌓아 왔다”고 강조했다.
추 의원은 사법리스크에 대해선 ‘정치적 공격’으로 규정하며 “사법적 진실은 법정에서 당당히 가려내겠다”고 밝혔다. 이어 “이재명 정권과 정치 특검의 편향되고 왜곡된 정치탄압의 심판이 아니라 대구시민의 엄정한 평가와 심판을 받겠다”며 “오직 대구 경제 발전이라는 무거운 책임감으로 승부하겠다”고 했다.
추 의원은 국민의힘 대구시당에서 열린 기자간담회에서 이재명정부의 임기와 맞물리는 데 대해 “국회의원 3선 동안 대부분 야당 시절이었다”며 “대구 지역 발전과 시민의 삶이 더 나아지도록 하는 데 정권은 아무 관계 없다”고 말했다. 의원직 사퇴 여부에 대해선 “경선을 마칠 때까지 의원직을 유지하겠다”고 답했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사