與도 野도 벼르는 인사청문회… 장관석까지 가시밭길 예고

과거 “재난기본소득은 헛돈” 발언

尹 계엄 옹호 놓고 여권 ‘부글부글’

국힘도 “배신자… 꼭 낙마” 날 세워

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 국회 인사청문회 준비 사무실로 출근하면서 기자들 질의에 답하고 있다. 이 후보자는 “우리 경제가 퍼펙트스톰 상태”라며 “불필요한 지출을 찾아내 없애고 민생과 성장에는 과감하게 투자하는 방식이 필요하다”고 말했다. 권현구 기자

이재명 대통령이 깜짝 발탁한 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 여야 반발 기류가 심상치 않다. 여권에선 과거 이 대통령의 경제정책을 비판하고, 윤석열 전 대통령의 비상계엄을 옹호했다며 이 후보자 임명에 부글부글 끓는 모습이다. 친정인 국민의힘은 더하다. 국민의힘은 이 후보자를 배신자로 칭하며 “반드시 낙마시키겠다”고 벼르는 상황이다.



이 후보자는 그간 더불어민주당의 경제정책을 앞장서서 비판해 왔다. 이 대통령의 경기도지사 재임 시절인 2020년 3월 방송에서 “재난기본소득은 헛돈 쓰는 것”이라고 비판했다. 지난해 3월 이 대통령이 민주당 대선 후보로서 “돈이 돌아야 경제가 산다”며 ‘소비 승수 효과’를 언급하자 “반쪽짜리 얘기”라고 일축했다. 대선 공약이던 ‘25만원 민생지원금’ 정책을 두고 “포퓰리즘의 대표적 행태”라고 평가했다.



여권 내부에서는 이 후보자의 윤 전 대통령 옹호 행적에 대한 비판이 많다. 이 후보자는 지난 2월 20일 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵 재판을 비판하며 “우리가 윤석열이다”를 외친 바 있는데, 이를 두고 “내란에 부역한 이를 어떻게 핵심 부처 장관으로 앉힐 수 있느냐”는 것이다. 이언주 수석최고위원은 지난 28일 “윤석열 정권 탄생에 큰 기여를 했거나 윤어게인을 외친 사람도 통합의 대상이어야 하는가는 솔직히 쉽게 동의가 안 된다”고 밝혔다. 김영배 의원도 “윤석열 석방을 요구했다는 건 기본적으로 판단력에 큰 문제가 있는 것”이라며 “기획예산처장(기획처 장관) 같은 중요한 역할을 그 정도 판단력도 없는 분이 수행할 순 없다”고 비판했다.



국민의힘에서는 “무늬만 협치”라는 날 선 비판이 나왔다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 호남 일정 후 기자들과 만나 “이 전 의원의 장관직 수락에 대해 개탄을 금할 수 없다”며 “정부가 지금의 여러 이슈를 덮기 위해 무늬만 협치하는 모양을 갖추기 위한 것”이라고 말했다.



당 안팎에선 이번 인사로 보수의 전통 가치인 경제 담론까지 흔들리고 있다는 우려도 감지된다. 당 관계자는 “국민의힘은 쪼그라드는데 민주당은 중도 확장을 해나가는 프레임이 짜인 것”이라며 “속사정과 달리 국민에게는 정부가 보수 경제 전문가를 끌어안는 모습처럼 비쳐 보수 진영에는 매우 큰 타격”이라고 우려했다. 이준석 개혁신당 대표도 페이스북에 “중요한 것은 보수 진영이 내놓는 경제 비전이 과연 국민에게 얼마나 매력적이냐는 점”이라고 적었다.



여야는 이 후보자 인사청문회에서 송곳 검증을 예고하고 나섰다. 기재위 소속 국민의힘 한 의원은 통화에서 “이재명정부 장관 자리가 그만큼 좋은 것이냐고 집중적으로 따져보겠다”고 말했다. 박수현 민주당 수석대변인도 “그동안 본인이 윤석열을 옹호했던 발언과 처신에 대해 청문회에서 분명하게 입장을 밝혀야 할 것”이라고 했다.



한웅희 이강민 기자 han@kmib.co.kr



