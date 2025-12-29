與도 野도 벼르는 인사청문회… 장관석까지 가시밭길 예고
과거 “재난기본소득은 헛돈” 발언
尹 계엄 옹호 놓고 여권 ‘부글부글’
국힘도 “배신자… 꼭 낙마” 날 세워
이재명 대통령이 깜짝 발탁한 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 여야 반발 기류가 심상치 않다. 여권에선 과거 이 대통령의 경제정책을 비판하고, 윤석열 전 대통령의 비상계엄을 옹호했다며 이 후보자 임명에 부글부글 끓는 모습이다. 친정인 국민의힘은 더하다. 국민의힘은 이 후보자를 배신자로 칭하며 “반드시 낙마시키겠다”고 벼르는 상황이다.
이 후보자는 그간 더불어민주당의 경제정책을 앞장서서 비판해 왔다. 이 대통령의 경기도지사 재임 시절인 2020년 3월 방송에서 “재난기본소득은 헛돈 쓰는 것”이라고 비판했다. 지난해 3월 이 대통령이 민주당 대선 후보로서 “돈이 돌아야 경제가 산다”며 ‘소비 승수 효과’를 언급하자 “반쪽짜리 얘기”라고 일축했다. 대선 공약이던 ‘25만원 민생지원금’ 정책을 두고 “포퓰리즘의 대표적 행태”라고 평가했다.
여권 내부에서는 이 후보자의 윤 전 대통령 옹호 행적에 대한 비판이 많다. 이 후보자는 지난 2월 20일 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵 재판을 비판하며 “우리가 윤석열이다”를 외친 바 있는데, 이를 두고 “내란에 부역한 이를 어떻게 핵심 부처 장관으로 앉힐 수 있느냐”는 것이다. 이언주 수석최고위원은 지난 28일 “윤석열 정권 탄생에 큰 기여를 했거나 윤어게인을 외친 사람도 통합의 대상이어야 하는가는 솔직히 쉽게 동의가 안 된다”고 밝혔다. 김영배 의원도 “윤석열 석방을 요구했다는 건 기본적으로 판단력에 큰 문제가 있는 것”이라며 “기획예산처장(기획처 장관) 같은 중요한 역할을 그 정도 판단력도 없는 분이 수행할 순 없다”고 비판했다.
국민의힘에서는 “무늬만 협치”라는 날 선 비판이 나왔다. 장동혁 국민의힘 대표는 이날 호남 일정 후 기자들과 만나 “이 전 의원의 장관직 수락에 대해 개탄을 금할 수 없다”며 “정부가 지금의 여러 이슈를 덮기 위해 무늬만 협치하는 모양을 갖추기 위한 것”이라고 말했다.
당 안팎에선 이번 인사로 보수의 전통 가치인 경제 담론까지 흔들리고 있다는 우려도 감지된다. 당 관계자는 “국민의힘은 쪼그라드는데 민주당은 중도 확장을 해나가는 프레임이 짜인 것”이라며 “속사정과 달리 국민에게는 정부가 보수 경제 전문가를 끌어안는 모습처럼 비쳐 보수 진영에는 매우 큰 타격”이라고 우려했다. 이준석 개혁신당 대표도 페이스북에 “중요한 것은 보수 진영이 내놓는 경제 비전이 과연 국민에게 얼마나 매력적이냐는 점”이라고 적었다.
여야는 이 후보자 인사청문회에서 송곳 검증을 예고하고 나섰다. 기재위 소속 국민의힘 한 의원은 통화에서 “이재명정부 장관 자리가 그만큼 좋은 것이냐고 집중적으로 따져보겠다”고 말했다. 박수현 민주당 수석대변인도 “그동안 본인이 윤석열을 옹호했던 발언과 처신에 대해 청문회에서 분명하게 입장을 밝혀야 할 것”이라고 했다.
