김호철 감사원장 후보자 “조직 내 파벌 절대 용납안돼”
“내부 직원 감찰 부서 개편 검토”
野, 정치 편향 의혹 등 집중 포화
김호철 감사원장 후보자가 감사원 내 특정 파벌에 대해 불허 원칙을 세우고 조직을 점검하겠다는 입장을 밝혔다. 유병호 전 사무총장(현 감사위원)을 중심으로 한 특정 파벌이 윤석열정부에서 정치·표적 감사를 주도했다는 비판에 따라 내부 혁신을 다짐한 것이다.
김 후보자는 29일 열린 국회 인사청문회에서 김기표 더불어민주당 의원이 유 전 총장 측근들의 승진, 해외 유학, 핵심 보직 배치 등 ‘인사 혜택’을 문제 삼자 “감사원 내 파벌이 있다고 하면 절대 허용하면 안 된다”고 답했다. 이어 “파벌이 있으면 정리하고 (다시) 생성되지 않도록 충분히 살필 것”이라고 말했다.
유 전 총장의 거취에 대한 질의에는 신중한 태도를 보였다. 이연희 민주당 의원이 ‘정치 감사를 한 유 전 총장의 감사위원 재직이 적절한가’라고 묻자 “현직 감사위원에 대해 말하는 건 조심스럽고 (감사위원은) 법률에서 보장한 신분”이라면서 “후보자로서 발언을 아끼는 게 좋겠다”고 답했다.
내부 자정 기능 강화도 약속했다. 그는 “감사원 직원의 일탈에 대한 통제가 미흡하다는 비판을 겸허히 수용하고 내부 직원을 감찰하는 부서를 개편하는 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.
감사원의 디지털 포렌식이 무분별하게 이뤄져 영장주의 위반, 인권침해 소지가 있다는 지적에는 “인권침해 요소가 없도록 정비하겠다”고 말했다. 현재 감사원 내부훈령에 따르는 디지털 포렌식 자료 수집 및 관리 규정을 감사원법으로 명문화하겠다고 강조했다.
윤석열 전 대통령 관저 이전 감사와 관련해선 필요에 따라 직권재심의도 검토할 수 있다는 뜻을 내비쳤다. 백승아 민주당 의원이 인테리어 업체 21그램만 서면조사를 받는 등 ‘부실 감사’가 이뤄졌다며 직권재심의를 요청하자 김 후보자는 “필요성이 있는지 살펴보겠다”고 답했다.
야당 의원들은 외화저축 내역, 외화송금 내역, 배우자의 출입국 물품 신고 위반 내역 등에 대한 자료 제출이 미흡하다며 집중 포화를 퍼부었다. 또 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 활동 이력에 따른 정치적 편향성 의혹을 제기했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
