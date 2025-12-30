GS 올 시즌도 ‘실바 의존증’… 부담 덜어줘야 봄 배구 가능

4위 머물러… 레이나 복귀에 기대감

GS칼텍스 실바가 27일 서울 장충체육관에서 열린 2025-2026 V리그 여자부 흥국생명과의 경기에서 득점한 뒤 주먹을 쥐며 포효하고 있다. 한국배구연맹(KOVO) 제공

V리그 3년 차를 맞은 GS칼텍스의 외국인 공격수 실바가 올 시즌에도 변함없는 화력을 과시하며 팀 공격을 이끌고 있다. 실바의 공격 부담을 덜어줄 아시아쿼터와 국내 선수들의 동반 활약 여부가 GS칼텍스의 봄 배구 진출의 관건으로 꼽힌다.



실바는 29일 기준 블로킹을 제외한 공격 관련 부문 3개 중 2개에서 선두를 달리고 있다. 득점 부문에서는 550점으로 2위 모마(한국도로공사·490점)를 크게 앞섰고, 공격 성공률 역시 46.62%로 2위 조이(페퍼저축은행·45.54%)를 제쳤다. 세트당 서브는 0.31개로 1위 빅토리아(IBK기업은행·0.32개)에 근소하게 뒤진 3위다.



실바는 기량이 검증된 외국인 선수다. 2023-2024시즌을 앞두고 팀에 합류해 데뷔 시즌 득점·공격·서브 부문을 휩쓸며 시즌 베스트7에 선정됐다. 이번 시즌 GS칼텍스 외인 최초로 3년 연속 재계약에 성공했다.



올 시즌 활약도 기대에 부응하고 있다. 1라운드에서만 트리플크라운(한 경기 후위 공격·서브 에이스·블로킹 각 3개 이상)을 두 차례 달성하며 라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 40득점 이상 경기도 세 차례 기록했다.



다만 공격이 실바에게 과도하게 집중된 점은 부담이다. GS칼텍스는 이날까지 팀 득점 1560개로 4위에 머물러 있다. 이 가운데 실바가 약 35%를 책임지고 있어 팀 득점 대비 개인 의존도가 높은 편이다. 3라운드 들어 체력 부담도 감지된다. 라운드 첫 경기에서 시즌 최저인 16득점에 그쳤고, 세트당 득점 역시 2라운드 7.9점에서 7.7점으로 소폭 감소했다.



토종 주포 유서연의 분발이 요구되는 이유다. 아웃사이드 히터임에도 리시브 부문 3위에 오르며 안정감을 보여주고 있지만, 서브 11위, 득점 18위에 그쳐 다른 팀 국내 에이스들과 비교하면 아쉬움이 남는다.



아시아쿼터 레이나의 복귀는 긍정 요소다. 레이나는 2023-2024시즌 흥국생명에서 아시아쿼터로 활약하며 경쟁력을 입증했다. 이번 시즌 V리그 복귀 후 초반 두 경기 연속 20득점을 올리며 기대를 모았으나 부상으로 이탈해 실바에게 견제가 집중됐다. 레이나는 27일 흥국생명전에서 21득점, 공격성공률 63.64%를 기록하며 성공적인 복귀전을 치렀다.



실바의 분전 속에 GS칼텍스는 봄 배구 진출 마지노선인 4위에 자리하고 있다. GS칼텍스는 2020-2021 챔피언결정전 우승 이후 포스트시즌 무대를 밟지 못했다. 5년 만의 봄 배구 진출을 위해서는 코트 위 고른 활약이 필요하다는 평가가 나온다.



최원준 기자



