北, 연말 무더기 무력시위… 이번엔 장거리 순항미사일
“1만여초 비행해 표적 명중 타격”
김정은 “핵무력 무한대 발전 총력”
북·미 협상·내부 결집용 해석 나와
북한이 연말 집중적으로 무력시위를 벌이고 있다. 김정은 북한 국무위원장은 사흘 전 핵잠수함 건조 현장을 공개 시찰한 데 이어 28일엔 서해상에서 장거리 전략순항미사일 발사 현장을 참관했다. 내년 북·미 대화 시도 본격화 전망 속에서 대화 레버리지를 확보하고, 내부 결집을 다지기 위한 것이란 해석이 나온다.
합동참모본부는 29일 “우리 군은 전날 오전 8시쯤 북한 순안 일대에서 발사된 순항미사일 수발을 포착했다”고 밝혔다. 앞서 조선중앙통신은 “전략순항미사일은 1만199초, 1만203초간 조선 서해상공에 설정된 비행 궤도를 따라 비행해 표적을 명중 타격했다”고 전했다.
김 위원장은 “우리의 전략적 반격 능력의 절대적인 신뢰성과 전투력에 대한 실천적인 검증이고 뚜렷한 과시”라며 “핵 억제력의 신뢰성을 점검하고 위력을 지속 과시하는 것 자체가 현 정세 국면에서의 책임적 자위권 행사이자 전쟁 억제력 행사”라고 주장했다. 이어 “우리 당과 공화국 정부는 앞으로도 국가 핵전투 무력의 무한대하고 지속적인 강화 발전에 총력을 다해나갈 것”이라고 말해 핵전력 배치를 위한 실험을 계속할 것임을 예고했다.
군사 전문가들은 북한이 이번 발사를 통해 한반도를 넘어 주일미군까지 겨냥한 핵억제 능력을 과시했다고 평가했다. 양무진 북한대학원대 교수는 “2000㎞ 내외 사거리는 한반도 전역뿐 아니라 미군의 후방기지인 주일미군 타격도 할 수 있는 수준”이라고 분석했다.
북한의 이 같은 무력시위는 북·미 협상 테이블에서의 잠재적 영향력 확보와 내부 체제 결속 강화라는 두 가지 목표를 동시에 겨냥한 것이란 해석이다. 협상 상대인 한·미의 시선을 끌고, 외교적 레버리지를 확보해 발언권을 키우는 전략이다. 군사적 능력과 핵무력 고도화 의지를 과시해 향후 협상에서 직접적 힘으로 작용하도록 하기 위한 계산된 행동이란 분석이 나온다.
북한은 도널드 트럼프 미국 행정부 1기 시절인 2017년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘화성-15형’을 시험 발사하며 핵전력 구축에 집착했고, 이듬해 6월 북·미 정상회담을 성사시켰다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한이 내년 9차 당대회를 앞두고 핵전투 역량을 공세적으로 강화하고 있다”며 “핵보유국 지위 굳히기를 가속화해 한반도 정세 주도권을 쥐겠다는 것”이라고 분석했다. 강동완 동아대 정치외교학과 교수는 “김 위원장이 군사력 강화와 민생 개선을 병행하며 내부 결속을 다지고 있다”고 평가했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
