[단독] 이 대통령, 집권 초 유승민에 총리직 제안

유 측 “몇 차례·상당히 집요하게 영입

일언지하에 거절해서 그 후로 정리”

이혜훈도 ‘섀도 캐비닛’에 이름 올려

사진=윤웅 기자

이재명 대통령이 집권 초 유승민(사진) 전 미래통합당 의원에게 국무총리직을 제안한 것으로 파악됐다. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 역시 집권 초부터 ‘섀도 캐비닛’에 이름을 올렸던 것으로 전해졌다.



유 전 의원 측 관계자는 29일 통화에서 “정권 초 이 대통령이 다른 사람을 통해 몇 차례 총리직 제안을 해 왔다”며 “유 전 의원이 일언지하에 거절했기 때문에 그 후로 정리가 됐다”고 말했다. 유 전 의원은 “그런 전화 할 거면 앞으로 연락하지 마시라”고 했다.



이 관계자는 “이 대통령도 기본적으로 사람을 잘 본다. 자기편으로 들일 수 있는 인물과 그렇지 않은 인물을 구분했을 것”이라며 “신뢰가 없는 이 대통령과 같이 간다는 것은 상상하기 힘들다. 결국 유 전 의원의 상징성을 이용하기 위한 제안 아니었겠느냐”고 평가했다.



다른 야권 인사는 “영입 시도가 상당히 집요했었다”고 말했다. 그는 “당시 김민석 총리 임명이 결정되지 않은 상황에서 이 대통령이 유 전 의원을 유력 검토했던 것으로 안다”며 “보수 유력 인사를 정권 핵심부에 제대로 끌고 들어오려는 구상”이라고 말했다. 이 대통령이 경북 안동 3선 의원 출신인 유승민계 권오을 보훈부 장관을 영입했을 때도 유 전 의원을 영입하기 위한 발판 아니냐는 해석이 있었다.



이 후보자도 정권 출범 당시 경제부처 입각 후보군 중 한 명이었다. 김남준 청와대 대변인은 “이재명정부 출범 즈음부터 이 후보자가 경제 분야 장관 풀에 들어 있었다”고 말했다. 야권 관계자는 “이 후보자가 지난 10일쯤 유튜브 등 본인의 SNS를 관리하는 지인에게 기록을 전부 지워 달라고 부탁했다”며 “본인도 이재명정부 기조와 맞지 않는다는 걸 잘 알기 때문에 제안을 받자마자 그런 부탁을 한 것 아니겠느냐”고 지적했다.



이 대통령은 이 후보자에 대한 여권 내 의구심에 대해 “차이를 잘 조율해 가는 과정이 필요하고, 이 과정을 통해 더 나은 의견을 도출할 수 있으면 된다”고 말했다. 또 이 후보자가 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대했던 것에 대해선 명확한 의사 표명이 필요하다는 뜻도 밝혔다고 강유정 청와대 대변인이 전했다.



이 대통령이 민주당과 적대적 대결 구도인 제1야당의 현직 당협위원장을 영입한 것을 두고 정치권에선 후폭풍이 이어지고 있다. 개혁적 중도보수 인사를 영입해 보수층 분열을 꾀하는 동시에 여권의 외연 확장을 타진하고 있다는 분석이 나온다.



정우진 이강민 최승욱 기자 uzi@kmib.co.kr



