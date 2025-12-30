연말 레스토랑 암표 기승, 특별 코스 “부르는 게 값”
중고거래 플랫폼서 2~3배 웃돈
외식 관련 피해, 배 이상 급증
고물가에 외식 대신 홈파티 각광
연말·연초에 외식 수요가 급증하자 호텔·레스토랑 식사 예약권에 ‘웃돈’을 붙인 암표가 기승하고 있다. 연말 한정 코스 메뉴를 내놓으며 지나치게 높은 가격을 책정하는 등 과열 조짐도 뚜렷해지고 있다. 불만에 찬 소비자들이 외식 대신 소규모 홈파티를 즐기는 분위기가 확산하자 유통업계는 홈파티용 먹거리 경쟁에 나섰다.
29일 유통업계에 따르면 최근 중고거래 플랫폼에는 크리스마스와 연말·신년 일정에 맞춰 예약된 특급호텔 숙박권과 유명 레스토랑 식사권을 되판다는 글이 잇따르고 있다. 예약 오픈과 동시에 매진되는 일부 매장의 예약권이 곧바로 중고 시장에서 판매되고 있는 것이다. 요리 예능 인기로 특정 셰프·레스토랑 선호가 높아지고, 예약이 특정 시점에 일괄 오픈되는 구조가 맞물리면서 ‘치열한 선점 경쟁’이 벌어지고 있다.
한 미쉐린 3스타 레스토랑의 크리스마스 디너 식사권은 4인 기준 최대 80만원의 웃돈이 붙어 거래된 것으로 알려졌다. 중고거래 플랫폼들이 반복·대량 거래 계정을 제재하고 있지만, 개인 간 단발성 거래까지 걸러내기에는 한계가 있다. 공연·스포츠 관람권과 달리 숙박권·식사권은 암표 규제 대상에서 제외된 점도 영향을 미쳤다.
가격 인상에 대한 반발도 거세다. 기존 코스에 메뉴 1~2개와 와인을 추가한 ‘연말 특별 코스’를 내놓으면서 가격을 평소의 두세 배로 올리는 사례가 적지 않다. 한국소비자원에 접수된 외식 관련 피해 구제 건수는 2021년 153건에서 올해 1~11월 362건으로 두 배 이상 늘었다. 호텔 뷔페도 연말에 가격을 인상했다. 서울신라호텔 ‘더 파크뷰’와 롯데호텔 서울 ‘라세느’의 이달 성인 저녁 뷔페 가격은 22만5000원까지 올라 역대 최고가를 기록했다.
이처럼 외식비 부담이 커지면서 ‘집에서 보내는 연말’을 택하는 소비자도 늘고 있다. 롯데멤버스 리서치 플랫폼 ‘라임’ 조사에 따르면 올해 연말을 집에서 휴식을 취하며 보낼 계획이라는 응답이 41.3%로 가장 많았다. 홈파티·파티룸 등 실내 모임을 계획한다는 응답도 33%로 전년 대비 11.7% 포인트 증가했다.
이마트는 오는 31일까지 피코크 밀키트와 키친델리 상품을 최대 30% 할인 판매한다. 지난 15~23일 이마트 키친델리 매출은 전월 대비 20%, 밀키트는 22% 증가했다. 신세계백화점은 제철 과일·회·한우·프라임포크 샘플러 등 프리미엄 패키지를 소포장으로 선보이고 있다. 편의점 업계도 가격 접근성을 전면에 내세워 동참하고 있다. GS25는 ‘2만원대 홈파티’ 콘셉트 상품을 선보였고, CU·이마트24 역시 전용 와인·위스키·캔맥주 할인과 파티용 간편 먹거리를 잇따라 출시했다. 유통업계 한 관계자는 “연말 외식 물가 급등으로 가격 부담을 느낀 소비자들이 홈파티로 이동하면서 소규모 자영업자의 매출 변동성은 더 커질 것”이라고 우려했다.
