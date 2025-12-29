트럼프-젤렌스키 “종전 논의 진전” 불구 영토문제 미해결… 러도 강경 입장 고수
러, 우크라에 ‘돈바스 포기’ 거듭 압박
도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 만나 우크라이나 전쟁 종전안을 논의하며 합의에 한발 다가섰다. 다만 핵심 쟁점인 영토 문제를 두고 양국이 이견을 보여 협상 타결 여부는 여전히 안갯속이다. 러시아도 영토 문제에 관해서는 양보할 의사가 전혀 없음을 강조하고 있어 협상이 결렬될 가능성도 배제할 수 없다.
트럼프 대통령은 28일(현지시간) 플로리다주 마러라고 리조트에서 젤렌스키 대통령과 2시간30분가량 회담하며 종전안을 논의했다. 트럼프는 회담을 마친 뒤 “우리는 전쟁 종식을 위해 많은 진전을 이뤘다”면서 “러시아와 우크라이나의 입장이 그 어느 때보다 가까워졌다. (합의 가능성은) 95% 정도”라고 자평했다. 젤렌스키도 우크라이나에 대한 미국의 안전 보장 측면에서 “100% 합의가 이뤄졌다”고 말했다.
그러나 최대 난제인 돈바스(도네츠크와 루한스크) 영토 문제는 아직 해소되지 않은 터라 협상 타결까지는 상당한 시일이 걸릴 수 있다는 관측이 나온다. 트럼프는 “까다로운(thorny) 문제가 있다”면서 돈바스 문제가 여전히 해결되지 않았음을 인정했다. 그는 “정말로 잘되면 아마 몇 주 안에 타결되겠지만 정말로 나쁘게 되면 (합의가) 이뤄지지 않을 것”이라고 말했다.
러시아는 우크라이나에 돈바스 지역을 포기하라고 거듭 압박했다. 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 “우크라이나가 돈바스에서 지체 없이 철수하는 대담한 결정을 내려야 한다”고 촉구했다. 이 발언은 트럼프와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이날 1시간15분가량 통화한 뒤 나온 것이다. 뉴욕타임스는 “가장 큰 걸림돌 중 하나는 푸틴 대통령이 이 종전안에 서명할 의향이 있는지 여부”라고 짚었다.
러시아는 우크라이나에 돈바스 지역을 완전히 넘길 것을 요구하는 반면 우크라이나는 현재 전선에서 전투를 중단하기를 원한다. 미국은 우크라이나가 일부 통제하는 도네츠크에 ‘비무장 자유경제구역’을 조성하는 방안을 제안했다.
전성필 기자 feel@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사