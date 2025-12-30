“규제 풀고 AI로 도약을”… 경제4단체장 한목소리
신년사 키워드는 ‘민관협력·혁신’
최태원 “AI·GX는 미래 위한 준비”
국내 주요 경제단체장들이 2026년을 한국 경제 대전환의 ‘골든타임’으로 규정하면서 기업 투자와 혁신을 가로 막는 규제를 정비해야 한다고 한 목소리를 냈다.
최태원 대한상공회의소 회장은 29일 신년사를 통해 “점진적 경제 회복 흐름을 지속가능한 성장으로 연결하는 종합적인 전략이 요구되는 시점”이라며 “기업 투자와 혁신이 위축되지 않도록 제도의 예측 가능성을 높이고, 기업이 성장할수록 규제와 부담이 늘어나는 구조적 부담을 합리적으로 개선해야 한다”고 밝혔다.
최 회장은 “AI와 디지털 전환, 녹색전환(GX)은 우리 경제의 중장기적 경쟁력을 좌우할 성장의 기회”라고 강조했다. 그는 “이 분야 투자는 비용이 아니라 미래 산업과 일자리를 준비하는 과정”이라며 “대규모 투자를 위한 정부와 기업 간 긴밀한 협력이 어느 때보다 중요하다”고 말했다.
류진 한국경제인협회 회장은 신년사에서 내년을 ‘인류가 새로운 기술문명으로 이동하는 전환점’이라고 진단했다. 그는 “한국 경제의 대전환, ‘뉴 K-인더스트리’ 시대를 열어야 한다”며 “낡은 제도는 과감히 버리고 기업하기 좋은 나라, 투자하기 좋은 나라가 돼야 한다”고 말했다. 그러면서 “AI 등 신성장 분야의 경쟁력을 제고하는 제도 혁신과 민관이 함께하는 미래전략 로드맵을 제시하는 등 힘을 보태겠다”고 했다.
손경식 한국경영자총협회 회장과 윤진식 한국무역협회 회장도 신년사를 통해 ‘경제 재도약’을 위한 기업 지원 필요성을 역설했다.
손 회장은 “글로벌 경쟁에서 살아남기 위해 기업의 혁신과 도전 의지를 북돋아 줄 역동적인 경영환경 마련이 필수적”이라며 노동시장 규제 완화, 노사관계 선진화를 과제로 꼽았다. 업무별 특성에 맞는 근로시간 유연화, 직무·성과 중심 보상체계 전환 등 구조개혁이 필요하다는 주장이다.
윤 회장은 보호무역 강화 등 불확실성이 커지는 대외 무역환경에 대응하기 위해 신통상·신산업·신시장을 핵심 키워드로 무역업계를 지원하겠다고 밝혔다. AI 기반 수출 지원 인프라를 고도화하고, 바이오·에너지 같은 신산업 분야 연구·지원을 강화하는 등 맞춤형 지원에 나서겠다는 구상이다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사