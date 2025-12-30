용인 국가산단 토지보상 본격 착수… 조성 사업 ‘가속화’
LH·삼성전자, 분양 계약 체결
이동·남사읍 일원 235만평 부지
한국토지주택공사(LH)가 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지의 성공적인 조성을 위해 삼성전자와 대규모 부지 매입 계약을 체결했다. 본격적인 토지보상 절차에 속도가 붙은 것이다. 인공지능(AI) 시대 폭증하는 반도체 수요에 대응하기 위해서는 국가산단 내 생산 라인의 적기 가동이 필수적이라는 판단에 따라 LH가 원만한 보상 협의를 통한 신속한 부지 조성 완료에 전력을 다하고 있다는 분석이다. 용인 국가산단은 이동·남사읍 일원 약 235만평 부지에 삼성전자의 시스템반도체 생산라인(Fab) 6기 건설등을 포함하는 초대형 프로젝트다.
29일 용인특례시 등에 따르면 LH는 지난 19일 삼성전자와 용인 국가산단 내 반도체용 산업시설용지에 대한 분양 계약을 체결했다. 글로벌 AI 반도체 수요에 대응하기 위한 삼성전자의 차세대 생산 거점 확보를 지원하는 핵심 절차다.
LH는 22일부터 토지 소유자들을 대상으로 본격적인 토지보상 협의에 착수했다. 이후 불과 5일 만인 26일 기준, 14.4%의 진척률을 보이는 등 초기 보상 절차가 순조롭게 진행 중이다.
이번 보상 협의 개시는 2023년 3월 국가산단 계획 발표 이후 정부와 지자체, 시행자가 긴밀히 협력해 온 결과다.
LH는 현재 진행 중인 1차 토지 보상을 시작으로, 향후 지장물(건물, 영업권 등) 조사가 완료되는 대로 관련 보상을 순차적으로 실시해 산단 조성 속도를 가속화 할 계획이다.
LH 용인반도체국가산단본부는 주민 편의를 최우선으로 고려해 인터넷 예약 시스템을 운영 중이다. 이와 함께 온라인 사용이 불편한 주민들을 위해 현장 사무소 방문 즉시 계약이 가능한 대면 접수 창구를 병행 운영하고 있다.
LH는 조만간 산업단지 조성 공사를 발주하고, 내년 하반기 산업단지 조성 공사에 착공할 예정이다.
이상일 용인특례시장은 전날 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 대한민국 반도체산업의 중추 도시인 용인에서 진행되는 초대형 반도체 프로젝트와 교통 인프라 구축 사업이 차질없이 진행되도록 기재부 등 정부가 적극 지원해 달라고 요청한 바 있다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사