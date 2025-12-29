호주는 16세 미만 차단하는데… 인스타그램 “10대 공략 최우선”
소셜미디어 인스타그램이 내부 문건에서 ‘10대 공략’을 최우선 과제로 삼았던 것으로 나타났다. 미국에서 소셜미디어가 청소년 정신건강에 악영향을 준다는 비판과 소송이 잇따르는 와중에 이런 목표를 세운 것이다. 최근 호주에서는 16세 미만의 소셜미디어 사용이 전면 금지되기도 했다.
워싱턴포스트(WP)는 28일(현지시간) 인스타그램·페이스북 운영사인 메타 플랫폼즈 내부 문건을 인용해 인스타그램 사업부장 애덤 모세리가 2023 년 11월 임직원들에게 2024년 사업 계획의 제1순위 과제로 “10대, 특히 선진국 시장의 10대 공략”을 지시했다고 보도했다.
이는 미국 41개 주와 워싱턴DC 법무장관들이 메타가 청소년에게 해를 끼치면서까지 인스타그램 이용을 유도했다며 소비자보호법 위반 혐의로 소송을 제기한 지 2주 만에 나온 지시다.
메타는 당시 비판에 대응해 청소년 콘텐츠 제한과 부모 통제 기능 강화를 내세웠지만, WP가 확인한 2023~2025 년 내부 문건에는 틱톡과 스냅챗 등으로 이탈한 10대 이용자를 되찾기 위한 전략이 담겼다. 메타는 2027년까지 ‘세계 최대 10대 플랫폼’이 되는 것을 목표로 제시했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
