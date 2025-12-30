정용진 “2026년 높게 날아오를 것”
신년사 경영 화두 ‘톱의 본성’ 제시
정용진(사진) 신세계그룹 회장이 2026년을 그룹 재성장의 원년으로 선언했다. 이를 위한 성장의 지향점으로 ‘고객’을 꼽았다.
정 회장은 29일 신년사에서 “올해까지 실행한 혁신적 결단은 다시 성장하기 위한 치밀한 준비였다”며 “모든 준비를 마쳤으니 2026년 우리는 높게 날아오를 것”이라고 말했다. 그는 이를 거대한 점프를 앞둔 ‘개구리의 도약’에 비유하며 체질 개선 작업이 마무리됐다고 설명했다.
특히 정 회장은 올해까지 추진해온 핵심 사업의 성과가 내년 경영 실적으로 가시화돼야 한다고 강조했다. 점포 확장을 재개한 이마트, 미식·럭셔리 경쟁력을 키운 백화점, 젊은 고객을 겨냥한 이마트24, 알리바바와 협력한 G마켓을 대표 사례로 들며 “이제 성과로 증명해야 한다”고 했다.
내년 경영 화두로는 ‘톱의 본성’과 ‘패러다임 시프트’를 제시했다. 그는 “1등 기업은 남보다 먼저 실행하고, 시장의 룰과 고객 욕구 자체를 새롭게 정의해야 한다”고 강조했다. 아울러 “새로움을 갈망하는 신세계의 1등 고객은 이미 세계의 1등 고객”이라며 “K푸드·K팝·K패션 등 글로벌 K라이프스타일 흐름의 중심에 신세계 고객이 있다”고 평가했다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
