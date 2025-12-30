삼양그룹, 사회복지공동모금회에 성금 3억원 기탁
삼양그룹(사진)은 연말을 맞아 사회복지공동모금회에 이웃사랑 성금 3억원을 기탁했다고 29일 밝혔다. 삼양홀딩스가 1억원, 삼양엔씨켐이 2억원을 출연했다.
이번 성금은 청소년 대안학교와 미혼모 지원 등 복지 사각지대 해소를 위해 사용된다. 멸종 위기생물 보호에도 활용된다. 삼양그룹은 사회적 돌봄이 필요한 이웃과 지역사회 발전에 실질적 도움을 제공하기 위해 2001년부터 사회복지공동모금회 희망나눔캠페인에 참여하고 있다. 또 삼양그룹은 양영재단과 수당재단을 통한 장학사업을 통해 인재 육성과 학문 발전을 지원하고 있다. 삼양그룹 관계자는 “도움이 필요한 이웃과 지역발전에 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 성금을 전달했다”며 “앞으로도 사회적 책임을 다하는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
