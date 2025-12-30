울산시 “2026년에도 시민체감 도로망 계속 확충”
개통 4곳·착공 8곳 등 2094억 투입
단절·미확장 도로우선 체감 향상
울산시는 정주 여건과 지역 경쟁력 강화를 위해 내년 총 2094억원을 투입, 도로망 확충에 나선다고 29일 밝혔다.
2026년 개통 예정 도로는 4곳이다. 신현교차로~옛 강동중 도로 확장, 올림푸스아파트 일원 대공원로 확장, 자율운항선박 성능실증센터 진입도로 개설 등이 포함된다.
착공 사업은 8곳으로 총 220억원이 투입된다. 제2명촌교(하반기·43억원), 삼동~KTX울산역 도로(하반기·40억원), 국지도 69호선 굴곡 개선(하반기·78억원), 길천산단 연결도로(상반기·40억원) 등이다.
시는 중앙정부와 대규모 광역도로망 사업 반영을 협의 중이다. 제3차 고속도로 건설계획에는 울산~경산(50㎞·3조4000억원), 울산고속도로 도심지하화(11.5㎞·1조2000억원), 울산~양산(34.6㎞·1조4990억원) 등 3개 노선을 건의했다.
제6차 국도·국지도 건설계획 대상인 언양~다운(13.6㎞·5481억원), 청량~다운(7.6㎞·3853억원) 구간은 지난 2월 기획재정부 예비타당성조사 대상에 선정됐다.
신규 사업으로는 ‘반구천의 암각화’ 유네스코 세계유산 등재에 따른 방문객 접근성 향상을 위해 ‘반구천의 암각화’ 진입도로 개설 공사 타당성 평가와 기본계획 수립 용역이 진행된다.
울산시 관계자는 “정부와 협조 체제를 구축해 단절되거나 미확장 도로를 먼저 개통하는 등 시민이 체감하는 도로 사업을 추진하겠다”고 말했다.
시는 올해 범서하이패스나들목(IC) 구축을 비롯해 범서하이패스나들목(IC)~천상하부램프 도로 확장, 덕정교차로~온산로 도로 확장, 덕하시장~석유화학단지 도로 개통 등을 완료했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
