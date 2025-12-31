초품아 단지… 반경 1㎞ 내 중·고등학교 밀집
한화 건설부문 ‘포레나더샵 인천시청역’
한화 건설부문과 포스코이앤씨는 인천 남동구 간석동 311-1번지 일원에 세워지는 ‘포레나더샵 인천시청역’을 다음 달 분양한다. 지하 4층~지상 최고 35층, 총 24개 동, 전용 면적 39~84㎡ 총 2568가구로 구성된다. 일반분양 물량은 735가구다.
포레나더샵 인천시청역은 인천지하철 1·2호선을 이용할 수 있는 인천시청역과 인천지하철 1호선 간석오거리역이 도보권에 있다. 광역버스를 이용하면 서울 합정·홍대입구까지 1시간 내외로 이동할 수 있다.
단지 바로 앞에 상인천초교가 있는 ‘초품아’ 단지다. 반경 1㎞ 내에 상인천중·구월중·신명여고·인제고 등이 밀집해 있으며, 인근 구월동 학원가 이용도 편리하다.
생활 인프라도 풍부하다. 홈플러스, 롯데백화점, 이마트 트레이더스 등 대형 쇼핑 시설과 인천시청, 가천대길병원 등 주요 공공·의료기관도 가까워 주거 편의성이 높다. 단지 바로 앞에 이화어린이공원이 있어 운동시설, 산책로 등을 이용할 수 있다. 스마트홈 시스템 ‘홈닉’과 천장형 전기차 충전시스템 ‘EV에어스테이션’ 등 첨단 시스템도 도입된다. 골프연습장, GX룸 등 다양한 커뮤니티 시설도 함께 조성된다. 입주는 2029년 9월 예정이다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
