GTX-A 누적 이용객 816만명… 수도권 교통 ‘핵심축’
이동시간 단축에 이용객 86% 만족
고양시, 광역·도시철도망 확충 가속
경기도 고양시 GTX-A 구간이 개통 이후 누적 이용객 816만명을 기록하며 수도권 교통의 핵심축으로 자리 잡았다.
29일 고양시에 따르면 GTX-A 운정중앙~서울역 구간 개통 이후 킨텍스역과 대곡역 누적 이용객은 지난해 12월 28일부터 올해 11월 초까지 816만명을 넘어섰다.
일평균 이용객은 개통 초기 1만6000명 수준에서 올해 10월 2만8000명으로 약 75% 증가했다. 한국교통안전공단 조사에서는 이용객의 86%가 만족한다고 응답했다. 만족 사유로는 이동시간 단축이 66%로 가장 많았다.
GTX-A 이용으로 서울역까지 킨텍스역에서는 16분, 대곡역에서는 11분이면 도착할 수 있어 출퇴근 여건이 크게 개선됐다. 킨텍스역은 대형 공연과 전시 행사 이용객이 급증해 하루 최대 4만8000명이 이용하기도 했다.
교통 이용 패턴 변화도 나타났다. 올해 1~9월 자유로 일평균 교통량은 전년 대비 1.3% 감소했다.
고양시는 GTX-A 효과를 기반으로 추가 철도망 확충에도 속도를 내고 있다. 신분당선 일산 연장, 9호선 급행 대곡 연장, 3호선 급행 도입 등 신규 노선을 국가철도망 계획에 반영해 줄 것을 정부에 건의했다. 이미 국가철도망 구축계획에 포함된 고양은평선과 인천2호선 고양 연장사업은 설계와 행정 절차를 거쳐 본격 추진 단계에 들어섰다.
도시 내부 교통 개선을 위한 역사 시설 확충과 노선 신설도 병행되고 있다. 경의중앙선 열차 증량과 지축역 시설개선, 향동역과 창릉역 신설 추진에 더해, 최근에는 트램 노선 2개가 경기도 도시철도망 구축계획에 반영되며 입체적 교통망 구축에 힘을 보탰다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
