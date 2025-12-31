1~2인 가구 맞춤 평면… GTX·SRT 동탄역 도보권
DL이앤씨 ‘e편한세상 동탄역어반원’
DL이앤씨가 다음 달 ‘e편한세상 동탄역어반원’ 분양에 나선다. 경기도 화성 동탄2신도시 C14블록에 들어서는 이 단지는 아파트 610가구와 오피스텔 240실로 조성된다. 아파트 일반 공급은 지난 8월 마감됐고, 오피스텔 공급이 다음 달 이뤄진다.
e편한세상 동탄역어반원은 수도권광역급행철도(GTX)와 수서고속철도(SRT) 동탄역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지다. 단지 주변 버스정류장에서 강남과 판교, 서울역 등으로 이동이 편리하다. 2028년엔 GTX-A 삼성역 연장으로 강남 접근성이 대폭 개선될 예정이다.
동탄역 생활 인프라를 걸어서 누릴 수 있는 것도 장점이다. 동탄역 상권부터 롯데백화점, 트레이더스 홀세일 클럽을 비롯해 대형 편의시설의 문화센터와 연계된 교육, 스포츠, 레저 프로그램을 편리하게 이용할 수 있다. 단지 주변에 조성된 청계중앙공원, 리베라CC, 동탄여울공원 등에서 자연환경도 즐길 수 있다.
전체 공급량의 70%를 차지하는 전용 59㎡는 1~2인 가구 맞춤 평면으로 마련됐다. 라운지 무인카페, 멀티룸 등 주거형 오피스텔에 최적화된 커뮤니티 시설도 들어선다. 입주 예정일자는 2028년 7월이다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
